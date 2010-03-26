برخی جریانات برای کسب قدرت به نیروهای سلطه گر تکیه دارند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد مقدس در حرم مطهر امام رضا(ع) با اشاره به فرا رسیدن دهم ربیع الثانی صدمین سالگرد به توپ بستن گنبد مطهر امام رضا (ع) توسط قوای اشغالگر روس، این واقعه را جریانی عبرت آموز توصیف کرد.

وی بیان داشت: این واقعه برای مردم ما یک عبرت است که دشمنان خارجی هر وقت خواستند در جامعه ما نفوذ کنند و سلطه یابند ابزار کارشان جریانهای قدرت طلبی بودند که در بین مردم پایگاه نداشتند.

علم الهدی تصریح کرد: امروز نیز برخی از جریانات سیاسی که می خواهند قدرتی به دست بیاورند به نیروهای خارجی تکیه کرده و ابزاری برای نفوذ جریانهای استکباری از خارج به داخل کشور هستند.

امام جمعه مشهد با اشاره به رهنمود رهبر فرزانه انقلاب در نامگذاری امسال به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف گفت: این شعار مطالبه مقام ولایت که در راس مطالبات مردمی است از عموم ملت و مسئولان نظام است.

وی در تبیین تفاوت میان همت مضاعف و کار مضاعف گفت: کار، مبتنی بر توانستن و امکانات است ولی همت، مبتنی بر توانستن و امکانات نیست بلکه مبتنی بر خواستن است.

علم الهدی اظهار داشت: مردم ما سال گذشته در عرصه پیشرفتهای علمی و سیاسی همت کردند و در دل تحریمها و اخم کردنها و عصبانیتهای شیطانی مستکبران جهان، قدرت و استقلال علمی ملت را در برابر بینش عالم به ثبت رساندند.

وی گفت: در حوزه سیاسی هم همت مردم ما و قدرت و مقاومت و قهرمانی که در برابر توطئه های شیطانی مستکبران و عوامل فسیل خسته از انقلاب به خرج دادند همه مسائل را در هم پیچید و به جهنم پرتاب کرد.

امام جمعه مشهد با یادآوری سالروز وفات حضرت معصومه (س) خواهر گرامی امام رضا (ع) افزود: در زندگانی این بانوی بزرگوار این مهم پنهان بوده که باید ولایت معصوم را جدی گرفت چرا که ایشان در حمایت از ولایت بود که از مدینه تا فارس را طی کرد و از فارس به قم متواری شد.