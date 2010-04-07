ترکیب کارگروه تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به منظور اجرایی شدن بند (الف) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری آیین نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی را در سه ماده تصویب کرد.

بر اساس قانون خدمات کشوری حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم به تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی منوط شده است.

بر اساس ماده یک این آیین نامه، کارگروه تخصصی تعیین صلاحیت‌ کارمندان رسمی با ترکیب معاون ثابت دستگاه اجرایی یا عناوین مشابه (رئیس)، مسئول واحد توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی (دبیر)، مسئول واحد محل خدمت کارمند، مسئول واحد ارزشیابی دستگاه اجرایی، یک نفر متخصص سنجش و اندازه‌گیری با معرفی بالاترین مقام دستگاه اجرایی تشکیل خواهد شد.

همچنین براساس این آیین نامه شرح وظایف کارگروه، معیارهای احراز صلاحیت‌ها، حداقل امتیاز لازم دوره‌های آموزشی، فرآیند صدور حکم استخدامی قطعی و نحوه اعمال یکی از روش‌های مذکور در تبصره (1) ماده (46) براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

در تبصره (1) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری آماده است: در صورتی که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی، کارمندان شرایط ادامه خدمات و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند، با وی به یکی از روش های ذیل رفتار خواهد شد:

الف - اعطاء مهلت دو ساله دیگر برای احراز شرایط لازم

ب - تبدیل وضع به استخدامی پیمانی

ج- لغو حکم



بر اساس ماده(3) این آیین نامه، انتقال کارمند به سایر دستگاه‌های اجرایی و اعزام به ماموریت در طی دوره آزمایشی مجاز است.



این تصویب نامه از سوی معاون اول رئیس جمهور به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.