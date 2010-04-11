"مصائب چارلی" فیلمی در ستایش سینما است

علیرضا سبط احمدی تهیه کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: "مصائب چارلی" فیلمی در ستایش سینما و داستان نفت فروش دوره گردی است که یک آپارات می خرد و سینمایی سیار راه می اندازد و عاشقانه های سینمایی اش را روایت می کند. مهدی هاشمی نقشی متفاوت را در این فیلم بازی می کند.

وی افزود: در تولید این فیلم علاوه بر سینماگران ایرانی، دوستانی از کردستان عراق، روسیه، ازبکستان و تاجیکستان حضور دارند. این نشان دهنده قدرت سینماگران منطقه است و می تواند فضایی ایجاد کند تا همکاری های مشترک منطقه ای در زمینه سینما بیشتر شود.

این تهیه کننده ادامه داد: مدیریت کردستان عراق بسیار علامند است در زمینه سینما فعال باشد، آنها توانسته اند چند کارگردان به سینمای ایران معرفی کنند. حسن علی محمود مشاور کارگردان این پروژه یکی از آنها است. "مصائب چارلی" اولین محصول مشترکی است که آقای شاخه وان مدیریت سینمای اربیل با علاقه آن را شروع کرده است.

سبط احمدی گفت: نیروهای مستعد فراوانی در کردستان عراق حضور دارند که همکاری با سینماگران ایرانی را دوست دارند و می‌توانند با ما همکاری کنند. برای اکران این فیلم در کردستان هم برنامه ریزی داریم و امیدواریم شرایط نمایش "مصائب چارلی" در این منطقه که مردمی فرهنگ دوست و علاقمند به هنر سینما دارد فراهم شود.

تهیه کننده "سنگ اول" با اشاره به تصویری که فیلم از کردستان عراق می دهد گفت: در "مصائب چارلی" تصویری زنده و پویا از مردم، فرهنگ و اقلیم زیبای کردستان عراق می بینید. موضوع اصلی فیلم علاقمندی این مردم به هنر سینما است و در کنارش به ویژگی های دیگر زندگی این آدمها اشاره می شود.

وی افزود: تجربه ساخت "مصائب چارلی" نشان می دهد می توان زمینه همکاری با کشورهای دیگر را در سینما به دست آورد و سینمای ایران حلقه اتصال این همکاری ها باشد. هم‌زبان شدن با همه گروه در این پروژه های چند زبانی سخت است و کار را دشوار می کند، اما جذابیتهای تجربه کردن فضاهای تازه و شرایط متفاوت آن قدر وسوسه کننده است که نمی توان آن را نادیده گرفت.

"مصائب چارلی" به کارگردانی علیرضا سعادت نیا در کردستان عراق فیلمبرداری می شود. تهیه کننده این فیلم ابراز امیدواری کرد "مصائب چارلی" برای نمایش در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر آماده شود.