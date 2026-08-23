واکنش پیرصالحی به حذف ارز ترجیحی دارو

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هشتمین نمایشگاه بینالمللی مواد اولیه دارویی، بستهبندی و تجهیزات و ماشین آلات صنعت داروسازی کشور، روز یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵، در سالن کنفرانس سازمان غذا و دارو برگزار شد.
در ابتدای این نشست، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، گفت: من فکر میکنم عرصه سلامت کشور در دو جنگ اخیر، تابآوری خودش را نشان داد. به طوری که اجازه نداند خللی در دسترسی به دارو و درمان ایجاد شود.
وی افزود: این موفقیت ها در شرایطی به دست آمده است که صنعت داروسازی کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.
پیرصالحی ادامه داد: البته جنگ اخیر نشان داد که هنوز در صنعت ماده اولیه دارویی، نیاز داریم بیشتر تلاش کنیم و از واردات حداکثری به حداقلی برسیم.
وی، نمایشگاه فارمکس را یکی از مهمترین رویدادهای صنعت داروسازی کشور دانست و افزود: هدف از برگزاری نمایشگاه ها، کارکردهایی است که برای آن تعریف شده و رفته به این سمت که حل مسئله کند.
پیرصالحی ادامه داد: برگزاری کارگاهها و پنلهای علمی در نمایشگاه ها، از اهمیت زیادی برخوردار است که در نمایشگاه فارمکس ما چنین برنامه هایی را می بینیم.
وی بر ضرورت توسعه صادرات دارو تاکید کرد و افزود: این نمایشگاه ها باید به سمتی حرکت کنند که روند توسعه صادرات دارو افزایش یابد.
رئیس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: نمایش توانمندی و قدرت صنعت داروسازی کشور، مهمترین مولفه برگزاری نمایشگاه ها است و ما شاهد تولید و تحقیقات بر روی مواد اولیه دارویی در صنعت داخلی هستیم که می تواند منجر به قدرت کشور برای حضور در بازارهای جهانی می شود.
وی افزود: این نمایشگاه ها، فرصت خوبی برای تعامل مستقیم فعالان صنعت با مدیران و سیاستگذاران است.
پیرصالحی ادامه داد: خروجی نمایشگاه باید منجر به عقد قراردادهای بیشتر باشد و به گونهای حرکت کنیم که توانمندی های صنعت داروسازی ایران را به جهانیان نشان دهیم.
وی در خصوص قیمتگذاری مواد اولیه دارویی، گفت: تغییر سیاست در این زمینه اتفاق نیافتاده و این طور نیست که تعیین قیمتها بدون فرمول سازمان غذا و دارو باشد و قطعا نظارت داریم.
پیرصالحی ادامه داد: امسال ارز ترجیحی دارو حذف نمی شود، ولی سیاست دولت بر حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو است.
رئیس سازمان غذا و دارو درباره حذف ارز مواد حد واسط دارویی و تاثیر آن بر قیمت داروهای نهایی، گفت: حذف ارز مواد حد واسط دارویی تاثیر محسوسی بر قیمت داروهای نهایی نخواهد داشت چون از قبل، این موضوع در قیمت دارو دیده شده بود و بیمهها نیز افزایش قیمت حاصل از حذف ارز ترجیحی مواد حد واسط دارویی را تقبل میکنند و قیمتهای داروها نیز با این شرط اصلاح میشود.
فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بستهبندی دارویی، با اشاره به در پیش بودن هشتمین نمایشگاه بینالمللی فارمکس، گفت: در نمایشگاه فارمکس، به مرور وضعیت صنعت داروسازی کشور خواهیم پرداخت و توانمندی های خودمان را به جهانیان نشان خواهیم داد.
وی افزود: کشورهای دیگر به قدرت صنعت داروسازی ایران باور کردهاند، در حالی که خودمان کمتر به این باور رسیده ایم.
اختراعی از ۵۳ میلیون یورو صادرات تکنولوژی صنعت داروسازی از ایران به کشورهای آفریقایی خبر داد و گفت: مهمترین کشوری که برای انتقال تکنولوژی های زیرساخت تولید دارو به کشور الجزایر معرفی شده است، ایران است.
وی افزود: ما بیش از ۸۸ شرکت ماده مؤثره دارویی در کشور داریم که بعد از هند و چین، در رتبه سوم دنیا قرار داریم.
مهدی سجادی، عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بستهبندی دارویی، نیز گفت: برگزاری نمایشگاه در شرایط سخت تحریمها، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: سه مؤلفه اصلی نمایشگاه فارمکس، شامل امید، اعتبار و حرکت در مسیر خودکفایی ملی است.
سجادی ادامه داد: این نمایشگاه تلاش دارد با تمامی بزرگان صنعت در جهت خودکفایی ملی گام بردارد.
ایمان ایرانمنش، دبیر علمی فارمکس نیز گفت: ما در هشتمین نمایشگاه فارمکس، در راستای پیشبرد اهداف صنعت داروسازی کشور گام بر می داریم.
وی افزود: این نمایشگاه را می توان بهترین رویداد آموزشی در صنعت داروسازی تلقی کرد.
ایرانمنش گفت: تلاش کردهایم تجربیات و دانش بزرگان صنعت، از طریق این نمایشگاه به دیگران منتقل شود.
وی افزود: در عصر تحول دیجیتال به سر می بریم و می خواهیم مخاطبان نمایشگاه را با تحولات مدرن در صنعت داروسازی، بیشتر آشنا کنیم.
میثم کریمی، دبیر شورای سیاستگذاری نمایشگاه فارمکس نیز گفت: هشتمین نمایشگاه بینالمللی دارویی فارمکس، از ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، به مدت سه روز در محل نمایشگاهی ایران مال برگزار خواهد شد.
وی افزود: فارمکس می تواند اولین نمایشگاه دارویی بعد از دو جنگ اخیر در کشور تلقی شود که با شعار تابآوری در صنعت داروسازی برگزار خواهد شد.
کریمی گفت: این نمایشگاه، وظیفه پیگیری اولویتهای صنعت داروسازی را بر عهده دارد و امسال با ۵۳۰ شرکت این نمایشگاه را برگزار خواهیم کرد که ۷۵ شرکت، از کشورهای دیگر در این رویداد حاضر هستند.
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