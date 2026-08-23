به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت که در سالن جلسات اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: همزمان با ایام اربعین حسینی، ۲۲ نفر از کارکنان اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان به پایانههای مرزی اعزام شدند تا در خدمترسانی به زائران مشارکت کنند.
وی با اشاره به وضعیت راههای روستایی استان افزود: خراسان شمالی دارای ۱۲۷ روستای بالای ۲۰ خانوار فاقد راه آسفالته است و برای آسفالت راههای این روستاها حدود ۵ همت اعتبار نیاز است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی با بیان اینکه ۹۲ درصد خانوارهای روستایی استان از راه آسفالته بهرهمند هستند، گفت: این رقم در سطح کشور حدود ۹۵ درصد است.
میقانی ادامه داد: در حال حاضر ۵۲ درصد از طول راههای استان آسفالته است، در حالی که میانگین کشوری در این زمینه ۵۷ درصد اعلام شده است.
وی همچنین از بدهی ۶۲۰ میلیارد تومانی این اداره کل به پیمانکاران خبر داد و گفت: با وجود محدودیتهای اعتباری، تلاش برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و توسعه راههای استان ادامه دارد.
میقانی اظهار کرد: راههای روستایی «کهنهجلگه» و «یموق» از جمله پروژههایی هستند که در هفته دولت به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی با اشاره به اجرای پروژههای راه روستایی افزود: در حوزه احداث راههای روستایی ۱۲ پروژه در دست اجرا یا انجامشده داشتیم که مجموع طول آنها حدود ۳۷.۵۵ کیلومتر است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی گفت: عملیات بهسازی راه «آشخانه - بیار» و همچنین احداث بخشی از راه «هاور» با اعتبار ۱۸۵ میلیارد تومان آغاز شده است.
وی افزود: در مجموع ۲۶ پروژه با اعتبار ۳۸۰ میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح میشود.
میقانی با بیان اینکه در یک سال گذشته یکهزار و ۲۹۰ خانوار روستایی از راه آسفالته بهرهمند شدهاند، تصریح کرد: توسعه راههای روستایی و افزایش ایمنی محورهای ارتباطی از اولویتهای اصلی اداره کل است.
وی راهداری زمستانی را یکی از مهمترین وظایف این مجموعه عنوان کرد و گفت: خراسان شمالی دارای ۳۵ راهدارخانه است که در فصل زمستان نقش مهمی در باز نگه داشتن محورهای ارتباطی و خدمترسانی به مردم دارند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی در ادامه با اشاره به آمار تلفات جادهای اظهار کرد: از ابتدای سه ماهه امسال، ۵۶ نفر در تصادفات برونشهری جان خود را از دست دادهاند که ۱۸ نفر از آنان موتورسوار و ۱۸ نفر نیز سرنشین خودرو بودهاند.
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