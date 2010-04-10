تزلزل امپراطوری آمریکا در جنگ عراق/ هوس نومحافظه کاران ضد ثبات جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الخلیج امارات امروز در سر مقاله خود با اشاره به سالگرد حمله آمریکا به عراق می نویسد: هفت سال پیش آمریکا در چنین روزی یعنی در نهم مارس 2003 به بغداد حمله کرد تا تسلط امپراطوری آمریکا را به جهانیان به اثبات برساند و همچنین هوس ایدئولوژیکی جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا محقق شود.

این درحالی است که به جای اینکه قدرت امپراطوری آمریکا درجهان قوت و قدرت یابد، به لحاظ اخلاقی، سیاسی و حتی اقتصادی ضعیف شد و نفرت از آمریکا در همه کشورهای مخالفت با این کشور و حتی همپیمانان با آن رایج و شایع شد و هوس ایدئولوژیکی نو محافظه کاران آمریکا به شکل خطری بروز یافت که تهدید کننده ثبات جهان وامنیت آن شد.

در جریان حمله آمریکا به عراق این موضوع به اثبات رسید که آمریکا نمی تواند طبق میل و هوس خود و خارج از چارچوب قوانین بین المللی یا بدون مشارکت دیگر کشورهای بزرگ، جهان را اداره کند بلکه هزینه های جنگ عراق به نگرانی برای آینده اقتصاد آمریکا مبدل شد.

الخلیج درادامه تاکید می کند: اما ضرر بزرگ دیگر همان فاجعه اشغال عراق و تحت تاثیر قرار گرفتن کشورهای عربی از آن است و این جنگ ویرانی فراگیری را برای اقتصاد عراق به دنبال داشت.

خطرناکتر از همه نتایج و آثار منفی جنگ عراق می توان به ضرر و خسرانی که بر مردم عراق وارد شد، اشاره کرد به گونه ای که میلیون ها نفر از مردم عراق کشته و زخمی شدند و میلیون ها تن دیگر هم درکشورهای دیگر آواره شدند.

این روزنامه عرب زبان درادامه تاکید می دارد: اشغالگری سرآغازی برای همه نوع خشونت و انواع اختلافات مذهبی و طایفه ای و تجاوز به حقوق بشر و جنایت های جنگی به شمار می رود.

الخلیج درپایان تصریح می کند: جنگ عراق نمونه ای بارز برای نقض قوانین بین المللی و نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایت های جنگی مختلف به شمار می رود اما متاسفانه عاملان این جنگ همچنین از چنگال عدالت به دور هستند با وجود اینکه درخواست های زیادی برای محاکمه آنان ارائه شده است.