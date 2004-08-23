نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات شكنجه گران ابوغريب در آلمان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، چارلز گارنر سرباز فني و سركرده گروه شكنجه گران ابوغريب كه متهم به بدرفتاري ، خشونت ، حمله ، تباني و سهل انگاري در انجام وظيفه است امروز در مانهايم آلمان محاكمه شد .در نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات گروه شكنجه گران ابوغريب در مانهايم وكلاي غير نظامي و نظامي آلمان از اين دادگاه خواستند كه از ارائه بيانيه اي كه گارنر در چهاردهم ژانويه به يك بازجوي نظامي ارائه كرد خود داري كند .گارنر كه در طول جلسه رسيدگي خونسرد و آرام نشسته بود گهگاهي با وكيلش صحبت مي كرد جزء يكي از چهار سرباز آمريكايي است كه امروز مورد قضاوت قرار خواهد گرفت و فردا به بدرفتاري با زندانيان عراقي روبرو خواهد شد .مدارك موجود در مورد اتهامات اين چهار افسر آمريكايي عكسهاي موجود از شكنجه زندانيان و بي حرمتي به اصول اعتقادي مسلمانان است و اين تصاوير كه موجب بر انگيخته شدن خشم تمام مردم دنيا به ويژه مسلمانان شد، در اوايل امسال براي اولين بار توسط رسانه هاي غربي منتشر شد.

طبق عكسهاي موجود از شكنجه ها، زندانيان مجبور به انجام سوء رفتارهاي جنسي مي شدند، از زندانيان عريان عراقي هرم انساني مي ساختند، با ترساندن زندانيان توسط سگ هاي وحشي كه كنار آنها مي بستند و استفاده از الكترودهاي برقي آنها را شكنجه مي كردند.



گارنر و گروهبان جوال ديويس كه با همان اتهامات روبروست با طرح پيشنهادي خواستار تغيير مكان دادگاه شدند .



سرباز وظيفه فني مگان آمبول و ديويس امشب در دادگاه حاضر خواهد شد و گروهبان دوم ايوان فردريك فردا در دادگاه حاضر خواهد شد .



وكلاي مدافع اين نظلميان آمريكايي با برگزاري دادگاه در عراق مخالفت كرده و گفته بودند كه سفر شاهدان و خانواده متهمان به آن كشور دشوار خواهد بود .



از جمله شهود اين دادگاه يك سرباز آمريكايي است كه گفته است شاهد بوده گارنر چگونه يك زنداني عراقي را آزاد داد .

تا كنون عليه هفت نظامي آمريكايي در ارتباط باآزار زندانيان عراقي پرونده تشكيل و يكي از متهمان با اعتراف به شركت در اين اقدامات به يك سال زندان محكوم شده است .