105 کیلومتر آبرو در شمال تهران احداث شد

‌به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس یوسف متقی معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک با اعلام این خبر اظهار داشت: با اجرای طرح ناحیه محوری و بازدیدهای مستمر ناظران عمرانی از معابر، انهار نامناسب و یا فرسوده در نواحی دهگانه منطقه شناسایی و با اختصاص هزینه ای بالغ بر 30 میلیارد ریال عملیات نهرسازی شامل احداث تک جدول، نهر رو باز، نهر سر پوشیده و لوله گذاری و... در منطقه انجام شد.

وی گفت: در سال گذشته 105 کیلومتر نهرسازی و جدول گذاری و 6 کیلومتر لوله گذاری در 118 خیابان و 35 کوچه در سطح نواحی دهگانه منطقه و 40 کیلومتر نهرسازی و جدول گذاری در بزرگراه شهید بابایی اجرا شد.

متقی با اشاره به موقعیت جغرافیایی منطقه گفت: عمر جداول در منطقه یک کمتر از دیگر مناطق است و اکنون با وجود تولید جداول ماشینی با ضمانت 10 ساله، فرسودگی جداول کمتر و طول عمر آنها بیشتر شده ولی تعریض معابر در منطقه به دلیل بافت کوچه باغی معابر با هدف تبدیل معابر غیر استاندارد به معابر استاندارد در کنار از بین رفتن انهار یکی از دلایل اساسی و اجتناب ناپذیر در جابه جایی انهار است.

وی جاری شدن آب در معابر را از مشکلات منطقه دانست و افزود: برای ساماندهی شبکه آبهای سطحی و جلوگیری از پخش آب در پیاده روها و معابرعلاوه بر احداث آبروها ، 100 چاه جذبی در سال جاری با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال در منطقه احداث شد.