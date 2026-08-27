به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، در آیین افتتاح هشتمین جشنواره سیب و گلابی گلزار بردسیر در سایت گردشگری و تفریحی رودخانه گلزار، هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی ظرفیت‌های بخش گلزار در حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی، کشاورزی، محصولات بومی و محلی و ظرفیت‌های صنعتی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه کرمان سرزمین فرصت‌های طلایی است، بر حمایت همه‌جانبه استانداری از ظرفیت‌های توسعه‌ای استان با مدیریت استاندار، معاونان، مدیران و فرمانداران تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان از آمادگی برای تدوین و اجرای «بسته هزار» در حوزه گردشگری، برندسازی و سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: آمادگی داریم در سال جاری، هزار طرح در این حوزه‌ها را با الگوگیری از ظرفیت قله هزار و با هدف توسعه ظرفیت‌های شهرستان بردسیر، مصوب و اجرایی کنیم.

ذاکری‌هرندی، همچنین بر نقش برندسازی در معرفی ظرفیت‌های شهرستان و جذب گردشگران داخلی و بین‌المللی تأکید کرد و افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌های طبیعی و محصولات متنوع بردسیر، می‌توان گردشگری طبیعت و گردشگری کشاورزی را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه منطقه دنبال کرد.

وی با اعلام آمادگی استانداری برای حمایت از تصویب و اجرای بسته هزار در حوزه گردشگری، برندسازی و سرمایه‌گذاری، از شهرداری‌ها و شوراهای شهرستان خواست ظرفیت‌های موجود را در مسیر معرفی هرچه بهتر بردسیر و جذب سرمایه‌گذار و گردشگر به کار گیرند.

گلزار؛ گنج پنهان گردشگری بردسیر

فرماندار بردسیر نیز در این آیین با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری، طبیعی و کشاورزی بخش گلزار، برگزاری این جشنواره را فرصتی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی و گردشگری منطقه، حمایت از تولیدکنندگان و عرضه مستقیم محصولات بومی و محلی دانست.

اسکندری، با بیان اینکه توسعه گردشگری و اشتغال دو محور اصلی مسئولیت در شهرستان بردسیر است، اظهار کرد: این دو موضوع از محورهای مورد تأکید استاندار کرمان و ریاست جمهوری است و تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های شهرستان را در این مسیر فعال کنیم.

وی گلزار را «گنج پنهان گردشگری» خواند و افزود: معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان می‌تواند ارزش افزوده اقتصادی قابل توجهی ایجاد کرده و زمینه جذب بیشتر گردشگران را فراهم کند.

فرماندار بردسیر همچنین رفع موانع تولید و فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی شهرستان را از دیگر الزامات توسعه اشتغال دانست و گفت: رفع موانع موجود در مسیر فعالیت معادن شهرستان می‌تواند به افزایش اشتغال و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

حمایت استانداری از جشنواره‌های شهرستانی و برندسازی

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان نیز با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای فرهنگی و اقتصادی در معرفی ظرفیت‌های شهرستان‌ها گفت: تاکنون هشت جشنواره با محوریت شهرداری‌ها در استان برگزار شده که سه مورد آن متعلق به شهرستان بردسیر بوده است.

خانه‌گیر، از حمایت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از برنامه‌های فرهنگی، برندسازی و سرمایه‌گذاری خارجی در روستاها خبر داد و اعلام کرد: هزینه برگزاری هشتمین جشنواره سیب و گلابی گلزار از سوی استانداری کرمان تأمین خواهد شد.

هشتمین جشنواره سیب و گلابی بخش گلزار شهرستان بردسیر روزهای پنجم و ششم شهریورماه ۱۴۰۵ در محل سایت گردشگری و تفریحی رودخانه گلزار، به همت شهرداری و با همکاری فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی و معدن مس درآلو برگزار می‌شود.