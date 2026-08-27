آرین سلیمی  نامزد کمیسیون ورزشکاران شورای المپیک آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در جریان برگزاری بازیهای آسیایی ناگویا انتخابات کمیسیون ورزشکاران شورای المپیک آسیا برگزار خواهد شد. نامزدهای نهایی حضور در این کمیسیون اعلام شدند که طی آن، آرین سلیمی از منطقه آسیای مرکزی با دو ورزشکار دیکر رقابت می کند.

در این انتخابات ۹ ورزشکار از چهار منطقه شرق، غرب، مرکزی و جنوب شرق آسیا برای کسب چهار کرسی رقابت خواهند کرد که از کشورمان آرین سلیمی، دارنده مدال طلای المپیک ۲۰۲۴ پاریس، «جسوربک جابسانوف» تکواندوکار سرشناس و عنوان دار ازبکستان به همراه «امیر مایموراتوف» ورزشکار رشته صخره نوردی از قزاقستان برای عضویت در شورای المپیک آسیا رقابت خواهند کرد.

از هر منطقه یک نفر انتخاب خواهد شد و ورزشکاران حاضر در این دوره از بازیها از ۲۹ شهریور تا ۱۰ مهرماه می توانند در این رای گیری شرکت کنند.