بسیجی اهل خراسان شمالی در جنوب شرق کشور به شهادت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) استان خراسان شمالی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بسیجی مدافع وطن، شهید علی‌اصغر نورانی، از رزمندگان جان‌برکف استان خراسان شمالی، شهرستان سملقان، در تاریخ ۳ شهریورماه ۱۴۰۵، در حین انجام ماموریت گشت رزمی و شناسایی در منطقه جنوب شرق کشور، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

در ادامه اطلاعیه آمده است: این بسیجی سرافراز که در راستای مأموریت امورات و وظایف محوله عملیاتی و حراست از مرزهای عزت‌آفرین میهن اسلامی، مشغول انجام گشت‌زنی رزمی و شناسایی بود، با نثار خون پاک خویش، بار دیگر وفاداری فرزندان این آب و خاک به آرمان‌های انقلاب و نظام را به اثبات رساند.

روابط عمومی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) استان خراسان شمالی ضمن تسلیت شهادت این رزمنده دلاور به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده محترم شهید، همرزمان و کلیه بسیجیان استان تأکید کرد: راه شهید نورانی در حراست از انقلاب و کیان کشور، با قوت و صلابت بیشتر ادامه خواهد یافت.