به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی در آئین افتتاح مرکزدرمان ناباروری بیمارستان آیتالله کاشانی جیرفت اظهارداشت: این مجموعه با زیربنای ۵۵۰ متر مربع و بهرهگیری از تجهیزات مدرن، به یکی از نیازهای مبرم حوزه سلامت در شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد پاسخ میدهد.
سرمایهگذاری بر جمعیت، سرمایهگذاری بر آینده کشور است
وی با تأکید بر اهمیت حیاتی مسئله جمعیت، اظهار داشت: افزایش جمعیت و تقویت بنیان خانواده، تنها یک موضوع اجتماعی نیست، بلکه بزرگترین سرمایه انسانی و امنیتی هر کشوری محسوب میشود. جمعیت جوان، موتور محرک توسعه و پشتوانه اقتدار ملی است.
سعیدی، با اشاره به ضرورت تمرکز بر حوزههایی که مستقیماً با رشد جمعیت در ارتباط هستند، افزود: افتتاح این مرکز درمانی، پاسخی عملی به نیازهای زیرساختی کشور و منطقه است و ما معتقدیم برای حمایت از سیاستهای جوانی جمعیت، باید بسترهای درمانی لازم را به گونهای فراهم کنیم که زوجهای جوان برای رسیدن به آرزوی فرزندآوری، با چالشهای مالی و جابهجاییهای سنگین مواجه نشوند.
کاهش هزینهها و رفع معضل ناباروری در جنوب کرمان
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، در ادامه با اشاره به مشخصات فنی این مرکز گفت: احداث این مرکز در بیمارستان کاشانی با زیربنای ۵۵۰ متر مربع و با صرف اعتباری معادل ۳۶۰ میلیارد ریال برای ساخت و تجهیز، با هدف ارتقای سطح خدمات تخصصی زنان انجام شده است.
سعیدی، افزود: این مرکز با هدف حل مشکلات و چالشهای ناباروری در منطقه، به گونهای طراحی و تجهیز شده است که پاسخگوی نیازهای پیچیده درمانی باشد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین چالشهای مردم جنوب استان کرمان، دوری از مراکز تخصصی و هزینههای بالای درمان در شهرهای بزرگ بود و با افتتاح این مرکز، بخشی از این بار از دوش خانوادههای عزیز برداشته شده و امکان دسترسی سریع و تخصصی به خدمات درمان ناباروری در محدوده جیرفت و عنبرآباد فراهم شود.
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