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۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۸:۳۶

پارسال یک میلیارد ریال وجوه نقد در تاکسی های مشهد پیدا شد

پارسال یک میلیارد ریال وجوه نقد در تاکسی های مشهد پیدا شد

مشهد - سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد اعلام کرد: سال گذشته بیش از یک میلیارد ریال وجود نقد در تاکسی های مشهد پیدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شهرداری مشهد از تحویل یک میلیارد و 830 میلیون ریال وجوه نقد و کالاهای پیدا شده به صاحبان آنها که در یک سال گذشته در تاکسی های سطح شهر مشهد باقی مانده بودند خبر داد.    

بیشترین موارد پیدا شده در تاکسی ها شامل کیف پول، چک، عابربانک و طلا بود که پس از تحویل تاکسی رانان به سازمان تاکسی رانی شهرداری مشهد به صاحبان آنها بازگردانده شد.

تاکسی از جمله وسایل حمل و نقل عمومی ایمن است که در صورت جا ماندن وسایل فرد در تاکسی می تواند به مرجعی برای پیگیری وسایل خود مراجعه کنند در حالی که در مسافربرهای شخصی امکان پیگیری وسایل پیده شده وجود ندارد.

کد مطلب 1061886

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