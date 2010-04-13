به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جهانیان امروز سه شنبه در مراسم اختتامیه طرح ملی ایران مرز پر گهر در مورد این طرح گفت: با تاکید بر شعار "ما می توانیم" بازدید دانشجویان و دانشگاهیان از مواریث فرهنگی و پروژه های ملی در سطح کشور با هدف آشنایی و شناخت جاذبه های گردشگری صورت گرفت.

وی یکی دیگر از اهداف این اردو را ایجاد نزدیکی دانشگاه با بخش صنعت عنوان کرد و گفت: امیدواریم این نزدیکی بستر مناسبی را برای ایجاد جهش علمی در کشور میسر کند تا بتوانیم با نزدیکی به بخش صنعت طرحهای پژوهشی خود را کاربردی سازیم.

رئیس مرکز گردشگری جهاد دانشگاهی ادامه داد: در اردوی مرز پر گهر دانشجویان به سفرهای مرتبط با رشته های تحصیلی رفته و از مراکز صنعتی از قبیل کارخانه ها، مراکز هسته ای، پزشکی و تاریخی بازدید می کنند.

جهانیان افزود: در چهارمین دوره اردوی مرز پر گهر 12 هزار و 500 دانشجو شرکت کردند که نسبت به سال گذشته از رشد 400 درصدی برخوردار بود.