به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدعلی تسخیری در حاشیه همایش" صلح عادلانه، گفتمان مشترک جهانی" در دیدار با علمای مسلمان هند افزود: علما با توجه به اینکه وارث انبیاء هستند، مسئولیت تداوم فرهنگ واقعی اسلام را برعهده دارند.



وی تصریح کرد: نباید فراموش کرد که دشمنان با ایجاد اختلاف و تفرقه نمی‌گذارند ما به مشترکات مذهبی خود بپردازیم.



در ادامه دکتر کلب صادق، نایب رئیس شورای حقوق مسلمانان هند با اشاره به اینکه اسلام مسلمانان را به حمایت از مستضعفین دعوت کرده، افزود: ایران همیشه مدافع مستضعفین جهان است.



همچنین عبدالوهاب خلجی گفت: با مسموم شدن فضای دنیا توسط قدرت‌های استبدادگر و ارباب رسانه‌های خیانت‌کار جهان، اهمیت و یکپارچگی ملت مسلمان بیشتر شده است.



جلال الدین عمری از دیگر شرکت کنندگان این نشست با مهم دانستن یکپارچگی فرق و مذاهب اسلامی گفت: ما مسلمانان به ویژه اهل سنت و شیعه با‌ید به دنبال مشترکاتمان باشیم و از مسائل اختلافی دوری کنیم.



حجت الاسلام سید شمیم الحسن رئیس سازمان تنظیم المکاتب و مدیر حوزه علمیه جوادیه (بنارس)، سید محمد عسگری مدیرمؤسسه اهل بیت (ع) دهلی نو و خواجه حسن ثانی نظامی، از دیگر سخنرانان این نشست بودند .