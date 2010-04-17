برنامه های شیراز در همایش شاعران ایران و جهان/ یادروزی متفاوت برای سعدی

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، منصور طبیعی ظهر شنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه نخستین همایش بین المللی شاعران ایران و جهان در فاصله یادروز عطار نیشابوری و یادروز سعدی برگزار می شود، افزود: بخش عمده ای از همایش که همزمان با شیراز در تهران و اصفهان نیز از امروز آغاز شده برعهده شهر شیراز قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه این همایش در شیراز شامگاه 30 فروردین در حافظیه برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این برنامه مراسم شعرخوانی با حضور شاعران خارجی و ایرانی برگزار می شود و در هر بخش دستکم 10 شاعر به شعرخوانی می پردازد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به اینکه علاوه بر این شعرای ملی واستانی نیز به ارایه شعر می پردازند، افزود: صبح روز 31 فروردین گردهمایی شاعران در دانشگاه شیراز برگزار می شود و شعرخوانی ادامه می یابد.

طبیعی از گلگشت شاعران ایران و جهان در عصر 31 فروردین در شیراز خبر داد و گفت: سومین و آخرین نشست این همایش شامگاه 31 فروردین در سعدیه و به مناسبت در آستانه قرار گرفتن در یادروز سعدی بر اساس تقویم جلالی برگزار می شود.

وی در خصوص نقش دیگر کشورها در این همایش نیز گفت: برای این همایش در مجموع سه شهر 50 تا 70 شاعر خارجی حضور دارند که شامل چند دسته از شعرای دیگر کشورها هستند از جمله شعرای کشورهای عربی، آسیای میانه و کشورهای حوزه تمدن ایرانی و از کشورهای آمریکایی و اروپایی کم و بیش به این همایش دعوت شده اند.

یادروز متفاوت برای سعدی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در ادامه با اشاره به اینکه امسال یادروز سعدی با حضور شاعران برجسته ایران و جهان در شیراز متفاوت از دوره های پیشین است، خاطرنشان کرد: در گشایش برنامه های یادروزسعدی علاوه بر سخنرانی استاندار فارس و امام جمعه شیراز، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون رئیس جمهور حضور خواهند داشت.

طبیعی جایگاه سعدی را در فرهنگ و اندیشه اسلامی از چند سو قابل بررسی دانست و گفت: توانایی و پتانسیلی که سعدی برایجهانی کردن اندیشه ایرانی و اسلامی دارد مثال زدنی است.

وی با اشاره به اینکه در تاریخ ایرانی و اسلامی اندیشمندی به اندازه سعدی نیست که شعرش سردر سازمان ملل متحد قرار گیرد، افزود: تاکید سعدی بویژه بر مسئله صلح و سازش و آرامشی است که وی را دارای ظرفیتی بین المللی میکند.

طبیعی ادامه داد: جایگاه با عظمتی که سعدی در ادبیات و قله ادبی دارد وی را به یکی از مهمترین شخصیت های مکتب شیراز بدل می کند.

وی نقش سعدی رادر ماندگاری ادب فارسی خواند و با تصریح اینکه باید خواندن بوستان و گلستان سعدی برای بسیاری از کودکان و نوجوانان ایرانی حالتی تدریس گونه داشته باشد، اشاره کرد: اگر بپذیریم یکی از مشکلات جامعه جهانی بحران اخلاقی است دوای این درد در اندیشه سعدی قرار دارد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس همچنین در این نشست از گشایش کتابخانه مرحوم رئیسی همزمان با برنامه های همایش شاعران ایران و جهان خبر داد و گفت: این کتابخانه با هزینه و زمین اهدایی از سوی مرحوم رئیسی و کمک و اعتبارات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در سه طبقه با موقعیتی ویژه در میدان قائم شیراز کاملا تجهیز شده وآماده بهره برداری است.

طبیعی خاطرنشان کرد: در این کتابخانه که 31 فروردین با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گشایش می یابد بیش از چهار هزار جلد کتاب از سوی ارشاد قرار می گیرد و بیش از سه هزار جلد کتاب نیز از نهاد کتابخانه های کشور به آن افزوده شده است.

برنامه های یادروز سعدی

در ادامه مدیر بنیاد فارس شناسی تفاوت برنامه های یادروز سعدی با دوره های پیشین را همزمانی این روز با برنامه های نخستین همایش بین المللی شاعران ایران و جهان عنوان کرد و گفت: در کنار برنامه های اصلی این همایش، یکم اردیبهشت 12 استاد داخلی و خارجی با محور قرار گرفتن سال غزل به سخنرانی درباره نقش سعدی در غزل فارسی می پردازند.

علی اکبر صفی پور از گلباران آرامگاه سعدی و برگزاری مسابقه غزل خوانی در این آرامگاه خبر داد و افزود: بیش از 50 درصد پژوهشهای فرهنگی بنیاد فارس شناسی با رویکرد شیراز، شهر خلاق ادبی است و به همین خاطر برای یادروز سعدی سه کتاب با این رویکرد نیز رونمایی می شود.

وی خاطرنشان کرد: کتابهای آرمان خواهی سعدی در قلمرو حکومت، کلیات نفیس سعدی و دفتر دلگشا با شعرهای صاحب شبانکاره درباره تاریخ فارس و شبانکاره ها بر اساس اقتباسی از شاهنامه فردوسی همزمان با یادروز سعدی رونمایی می شود.