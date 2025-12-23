دستور قضایی برای رفع انسداد محور بندرلنگه–بندرخمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بارندگی‌های شدید روزهای اخیر و مسدود شدن محور ارتباطی بندرلنگه – بندرخمیر در محدوده آبنمای کنخ، سعید اطمینانی رئیس دادگستری شهرستان بندرلنگه با حضور میدانی در محل پروژه، از آخرین وضعیت این محور و روند اقدامات انجام‌شده بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور پیمانکار پروژه پل آبنمای کنخ انجام شد، رئیس دادگستری شهرستان بندرلنگه از نزدیک در جریان آخرین مراحل اجرایی، اقدامات صورت‌گرفته و برنامه‌های پیش‌رو برای احداث پل قرار گرفت.

همچنین مشکلات و موانع موجود در مسیر اجرای پروژه، به‌ویژه در خصوص لاین اول پل، از سوی پیمانکار مطرح و توضیحاتی در این زمینه ارائه شد.

سعید اطمینانی رئیس دادگستری بندرلنگه با تأکید بر اهمیت ایمن‌سازی این محور و ضرورت تداوم تردد در شرایط بحرانی، خواستار تسریع در رفع موانع اجرایی پروژه شد و بر راه‌اندازی لاین اول پل آبنمای کنخ حداکثر تا ۶ ماه آینده تأکید کرد و تحقق این موضوع را مطالبه‌ای جدی برای کاهش مشکلات تردد و افزایش ایمنی این محور دانست.

پل آبنمای کنخ یکی از گلوگاه‌های مهم و استراتژیک محور بندرلنگه – بندرخمیر به شمار می‌رود؛ محوری که نقش کلیدی در اتصال بنادر غرب هرمزگان به مرکز استان و کریدورهای اقتصادی کشور دارد. با این حال، این پروژه سال‌هاست به دلیل نبود یا تخصیص ناکافی اعتبار، نیمه‌تمام و بلاتکلیف باقی مانده است.

تجربه بارندگی‌های اخیر بار دیگر نشان داد که با هر بارش قابل توجه، این محور حیاتی برای چندین روز و گاه هفته‌ها مسدود می‌شود و خسارات سنگینی به حمل‌ونقل، معیشت مردم، فعالیت‌های اقتصادی و خدمات‌رسانی وارد می‌کند.