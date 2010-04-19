ساخت پلاژ بانوان بوشهر غیرکارشناسی بوده است

جعفر پورکبگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه این پلا‍ژ نیازمند لایروبی است، اظهار داشت: با تدابیر و هماهنگی های در نظر گرفته شده با اداره بنادر و دریانوردی مقرر شده کارشناس و یا کارشناسانی در اختیار ما قرار گیرد تا چه اقداماتی صورت گیرد تا این پلاژ دوباره دچار رسوب نشود.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح کار کارشناسی نشده است، افزود: اگر قرار باشد با یک هزینه سنگین لایروبی کنیم و بعد از چند ماه دوباره به وضعیت فعلی خود درآید لایروبی این پلاژ اصلاً مرغون به صرفه نیست.

فرماندار بوشهر گفت: تمامی تلاش را خواهیم گذاشت تا هم به لحاظ بهداشتی و نظارتی تمامی ندابیر در این پروژه در نظر گرفته شود.

پورکبگانی با بیان اینکه در سال 87، پنج هزار و 800 واحد مسکونی در بوشهر فاقد برق بوده است، گفت: با برنامه ریزی و اقدامات صورت گرفته سه هزار و 900 واحد برق دار شدند و مابقی نیز در حال دریافت انشعاب برق هستند.

وی از واگذاری به روز انشعاب برق از سال 90 خبر داد و گفت: هم اکنون وضعیت برق نسبت به سال قبل از وضعیت مناسب تری برخوردار است به گونه ای که در سال گذشته شاهد کاهش شدید قطعی برق در بوشهر بودیم.

پورکبگانی افزود: هم اکنون اتفاقات برق بوشهر به دو منطقه جنوب و شمال تقسیم بندی شده است و با پرو‍ژه هایی که در سال گذشته به بهره برداری رسید ولتاژ برق بوشهر بالاتر رفته است.