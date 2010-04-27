ارسال 600 اثر به دبیرخانه دومین جشنواره نشریات دانشگاه های علوم پزشکی کشور

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مریم جعفریان ظهر سه شنبه در آستانه برگزاری دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور در جمع خبرنگاران افزود: تعداد آثار ارسالی به جشنواره 597 اثر بوده است که نشریات فرهنگی ادبی 157، علمی 78، مذهبی 45، ادبی- هنری 35، سیاسی 24، صنفی 5، مقاله 132، سرمقاله 29، مصاحبه 32، لوگو 32، طرح جلد 28، صفحه آرایی 23، طنز 17، خبر 11، گزارش 5 اثر را ارسال کرده اند.



دبیر کمیته نشریات دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور تصریح کرد: دانشجویان بیشترین استقبال را از بخش فرهنگی ادبی و کمترین استقبال را از نشریات صنفی به عمل آورده اند و همچنین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیشترین اثر را در زمینه نشریات به دبیرخانه ارسال کرده است.



وی گفت: نشریات دانشجویی در نمایشگاه نشریات همزمان با برگزاری جشنواره به نمایش گذاشته می شود و به همراه نمایشگاه، کارگاه هایی برای آموزش نکات مهم ضمن چاپ نشریات و فنون نوشتن خبر برگزار می شود.



وی با اشاره به کمبود امکانات در دانشگاه ها افزود: دانشجویان برای چاپ نشریات از لحاظ امکانات مادی و سخت افزاری تهیه نشریات با مشکل مواجه هستند و با توجه به پراکندگی دانشکده های علوم پزشکی دانشجویان امکان مبادله افکار و اطلاعات خود را با سایر دانشجویان ندارند که این امر نیازمند ایجاد مراکزی در دانشگاههای علوم پزشکی برای برقرای ارتباط فکری بین دانشجویان است.



دبیر کمیته نشریات تصریح کرد: هر نشریه ای مخاطب خاص خود را دارد که نشریات باید نیاز علمی دانشجویان را جوابگو باشند و کیفیت و جذابیت مطالب نشریات عامل مهمی در استقبال دانشجویان از این نشریات است .



وی با اشاره به اهمیت وجود جشنواره ای مختص به نشریات خاطرنشان کرد: کمبود جشنواره ای ویژه نشریات دانشجویی در بین جشنواره ها احساس می شود و ایجاد کارگاه های آموزشی برای ارتقاء معلومات دانشجویان در زمینه چاپ و نگارش نشریات ضروری است.



جعفریان خاطرنشان کرد: همچنین جشنواره نشریات دانشجویی با همکاری وزارت علوم و دانشگاه علوم پزشکی در آبان ماه 89 برگزار می شود.

دومین جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور 29 تا 31 اردیبهشت ماه امسال به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.