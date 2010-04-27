مهتاب حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: نقش خانواده در تربیت و آموزشهای فردی و جمعی فرزندان بسیار با اهمیت بوده و این امر در رشد تواناییهای جسمی و روحی کودک بسیار با اهمیت است.
وی ادامه داد: کودکان بیسرپرست و بد سرپرستی که در مراکز شبانه روزی زندگی میکنند بسیاری از آداب و شرایط زندگی جمعی خانوادگی را به علت زندگی در این مراکز فرا نمیگیرند که امر تاثیر بسیار نامناسبی در رشد آنها دارد.
معاون امور اجتماعی بهزیستی هرمزگان اظهار کرد: وارد شدن این فرزندان به جمع خانوادگی آنها را به زندگی عادی در اجتماع بازمی گرداند و سبب تشویق آنها برای شروع یک زندگی جدید می شود.
حسینی در این رابطه عنوان کرد: انتقال این کودکان به خانوادهها در شرایط خاصی صورت میگیرد و خانوادهها باید از نظر شرایط خانوادگی صلاحیت لازم را داشته باشد زیرا در غیر اینصورت آسیبهای جدیتری در انتظار آنها است.
وی افزود: کودکان بد سرپرست نیز در غالب طرح امین موقت به خانوادههای صلاحیت دار داده میشوند که در اینگونه انتقالها کودک کاملا به این موضوع واقف است که با بازگشت اعضای خانواده به محل اصلی زندگی خود بازمیگردد.
معاون امور اجتماعی بهزیستی هرمزگان تصریح کرد: کمکهایی نیز در صورت نیاز به خانوادههای پذیرنده این کودکان داده می شود تا این کودکان در دامان خانوده پرورش یابند.
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