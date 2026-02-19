۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

پویش «۵۰ ضربدر زندگی» به مناسبت ماه رمضان در استان سمنان آغاز شد

سمنان- مدیرکل بهزیستی استان سمنان از آغاز پویش «۵۰ ضربدر زندگی» به مناسبت ماه مبارک رمضان در استان خبر داد و گفت: هدف این پویش سهیم شدن در ایجاد زندگی مشترک و آینده جوانان در شرف ازدواج است.

محمد نسیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز پویش «۵۰ ضربدر زندگی»‌ همزمان با ماه مبارک رمضان در استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: این پویش داشتن سهمی کوچک برای همراهی دو کبوتر عاشق در آغاز زندگی‌شان است.

وی افزود: پویش ۵۰ هزار تومان دعوتی ساده اما اثرگذار به معنای یک قدم تا روشن شدن چراغ عشق و امید است.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان ادامه داد: با ۵۰ هزار تومان، می‌توان در چیدن اولین وسایل یک خانه، در روشن شدن چراغ یک زندگی مشترک، و در آرامش دو دلی که می‌خواهند کنار هم آینده بسازند سهیم شد.

نسیمی تصریح کرد: شهروندان می توانند کمک‌های خود را به زوج‌های جوان در قالب این پویش به بهزیستی پرداخت کنند تا در تأمین جهیزیه آن‌ها سهیم شوند.

وی افزود: کد دستوری #۰۰۶۶۵۵*۶۶۵۵* ، شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۳۴۱۸۰۳۵ و یا درگاه مشارکت بهزیستی استان به آدرس https://mosharekat.behzisti.ir آماده دریافت کمک‌های مردمی است.

