پویش «۵۰ ضربدر زندگی» به مناسبت ماه رمضان در استان سمنان آغاز شد

محمد نسیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز پویش «۵۰ ضربدر زندگی» همزمان با ماه مبارک رمضان در استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: این پویش داشتن سهمی کوچک برای همراهی دو کبوتر عاشق در آغاز زندگیشان است.
وی افزود: پویش ۵۰ هزار تومان دعوتی ساده اما اثرگذار به معنای یک قدم تا روشن شدن چراغ عشق و امید است.
مدیرکل بهزیستی استان سمنان ادامه داد: با ۵۰ هزار تومان، میتوان در چیدن اولین وسایل یک خانه، در روشن شدن چراغ یک زندگی مشترک، و در آرامش دو دلی که میخواهند کنار هم آینده بسازند سهیم شد.
نسیمی تصریح کرد: شهروندان می توانند کمکهای خود را به زوجهای جوان در قالب این پویش به بهزیستی پرداخت کنند تا در تأمین جهیزیه آنها سهیم شوند.
وی افزود: کد دستوری #۰۰۶۶۵۵*۶۶۵۵* ، شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۳۴۱۸۰۳۵ و یا درگاه مشارکت بهزیستی استان به آدرس https://mosharekat.behzisti.ir آماده دریافت کمکهای مردمی است.
