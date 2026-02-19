کنترل کانون‌ بحرانی گرد و غبار در ۳۰هزار هکتار در حاشیه دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، سید نبی قائمی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید استاندار آذربایجان غربی از طرح های احیای دریاچه ارومیه افزود: در حال حاضر ۲۶ هزار هکتار از اراضی آذربایجان‌غربی تحت تأثیر فرسایش بادی قرار دارد که بخش قابل توجهی از آن در حاشیه دریاچه ارومیه واقع شده است.

وی با اشاره به اقدامات مطالعاتی و اجرایی انجام‌شده، گفت: تاکنون ۸۵ هزار هکتار مطالعات بیابان‌زدایی و کنترل فرسایش بادی در حاشیه دریاچه ارومیه انجام شده و ۳۰ هزار هکتار پروژه اجرایی در این مناطق به مرحله اجرا رسیده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی ادامه داد: از سال ۱۳۹۳ تاکنون، اقدامات مهمی در راستای تثبیت خاک و مهار کانون‌های گرد و غبار انجام شده که از جمله آن می‌توان به نهال‌کاری و بوته‌کاری همراه با آبیاری و تولید نهال درسطح ۲ هزار و ۳۶۷ هکتار اشاره کرد.

قائمی افزود: همچنین احداث بادشکن‌های غیرزنده با استفاده از سرشاخه‌های گز به طول ۱۷۵ کیلومتر برای جلوگیری از حرکت ماسه‌های روان، مدیریت روان‌آب همراه با بذرکاری در سطح ۲ هزار و ۸۲۵ هکتار و اجرای سیستم‌های چرایی و قرق در ۲۴۴ هزار هکتار از اراضی استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه پایش مستمر فرسایش بادی نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی دارد، گفت: در همین راستا ۹ ایستگاه سنجش فرسایش بادی و گرد و غبار در نقاط مختلف استان احداث و نگهداری شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی مجموع اعتبارات مصوب این طرح‌ها را بیش از یک‌هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: از این میزان، ۷۷۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته و به‌طور کامل هزینه شده است.

قائمی تأکید کرد: تداوم این اقدامات، نقش مؤثری در کاهش گرد و غبار، تثبیت خاک، حفاظت از اراضی کشاورزی و بهبود شرایط زیست‌محیطی حوضه دریاچه ارومیه خواهد داشت.