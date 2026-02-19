دستبند قانون بر دستان عامل ۴۱ ساله تیراندازی در لنگرود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی با بیان نقش غیرقابل انکار سلاح‌های غیرمجاز در بروز درگیری‌ها و به مخاطره افتادن امنیت روانی شهروندان، اظهار داشت: حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز برابر قانون جرم بوده و پلیس در چارچوب قانون با این مسئله با جدیت برخورد می‌کند.

وی در ادامه افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی در یکی از محله‌های اطراف شهر لنگرود، بلافاصله ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان به آدرس محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود تاکید داشت: پس از حضور پلیس در مکان اعلامی و بررسی‌های صورت گرفته مشخص، فردی به علت اختلاف با یک نفر دیگر با اسلحه شکاری به سمت خودرو وی تیراندازی کرده و پس از تخریب خودرو، متواری شده است، که دستگیری متهم فراری در دستور ویژه کار پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی از شناسایی و دستگیری متهم و کشف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز با اقدامات پلیسی صورت گرفته خبر داد و تصریح کرد: عامل تیراندازی که مردی ۴۳ ساله با سابقه بوده که علت و انگیزه خود از این اقدام را اختلافات شخصی عنوان کرد و پس از تشکیل پرونده به همراه سلاح غیر مجاز مکشوفه برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

سرهنگ صبح زاهدی در پایان خاطرنشان کرد: هر کس به هر نوع امنیت مردم را خدشه‌دار کند با برخورد قاطع و قانونی پلیس روبرو خواهد شد.