مسکو: تحریم انرژی اعمال شده بر کوبا نسل کشی در هاوانا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، «والنتینا ماتوینکو» رئیس شورای فدراسیون روسیه امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد که مسکو تحولات کوبا را زیر نظر دارد.

رئیس شورای فدراسیون روسیه در این خصوص اضافه کرد: روسیه اوضاع اطراف کوبا را زیر نظر دارد، زیرا این کشور مهمترین شریک راهبردی روسیه است.

«والنتینا ماتوینکو» سپس افزود: تحریم انرژی اعمال شده بر کوبا نسل کشی علیه مردم در هاوانا به شمار می آید.

وی این سخنان را در دیدار با رودریگز پاریلا وزیر امور خارجه کوبا در مسکو بیان کرد.

وضعیت انرژی کوبا پس از آن وخیم‌تر شد که ارتش آمریکا در سوم ژانویه «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا را ربود. جمهوری بولیواری ونزوئلا پیش‌تر یکی از صادرکنندگان عمده نفت به کوبا به شمار می‌رفت.

آمریکا در ۲۹ ژانویه با امضای یک فرمان اجرایی، زمینه اعمال تعرفه بر کالاهای کشورهای تأمین‌کننده نفت برای کوبا را فراهم کرد.