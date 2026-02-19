وقوع حادثه مرگبار در محور فومن - سراوان؛ ۳ نفر جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری با اعلام این خبر اظهار داشت: صبح امروز یک دستگاه خودروی سواری پراید به علت تجاوز به چپ با یک دستگاه تریلی در محور فومن به سراوان برخورد کرد.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه راننده و دو سرنشین خودروی پراید با سنین ۳۸ ، ۳۹ و ۴۰ سال به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه استان با اشاره به نقش عامل انسانی در بروز این سانحه، تأکید کرد: تجاوز به چپ و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی همچنان از مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات فوتی در محورهای برون‌شهری است.

سرهنگ صفاری در پایان با بیان توصیه‌های پلیسی خاطرنشان کرد: رانندگان با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت و تجاوز به چپ، توجه کامل به جلو و احترام به قوانین رانندگی می‌توانند نقش مؤثری در کاهش تصادفات و حفظ جان خود و دیگران داشته باشند.