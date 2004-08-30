هيچگاه ما نخواهيم گذاشت كه خون شهيدانمان هدر برود

گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر : محمود كاوه درسال 1340 هجري شمسي در مشهد مقدس ، در خانواده اي مذهبي و دوستدار اهل بيت عصمت وطهارت (ع) متولد شد .

وي پس از طي دوران تحصيلات ابتدايي از آنجا كه خواست پدرش به هنگام تولد، اين بود كه اورا در سلك صالحان و پيروان واقعي مكتب اسلام قرار دهد ، با علاقه قلبي و مشورت پدر وارد حوزة علميه شد و همزمان، تحصيلات دوران راهنمايي و دبيرستان را نيز پي گرفت.

كاوه از كوكي با جريانات سياسي و مبارزه عليه رژيم پهلوي آشنا بود زيرا كه پدرش يكي از كسبة متعهد مشهد به شمار مي آمد و در دوران انقلاب با علما و روحانيون مبارز ، از جمله مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) ، شهيد هاشمي نژاد و شهيد كامياب ارتباط داشت از اين رو با شروع جريانات انقلاب ، به عنوان جواني با نشاط ، فعال و مذهبي در محافل درسي مسجد جوادالائمه (ع) و امام حسن مجتبي (ع) كه در آن زمان از مراكز تجمع نيروهاي مبارز بود حاضر شده و از هدايتها و تعاليم حضرت آيت الله خامنه اي (مد ظله العالي) بهره هاي فراواني مي برد .

محمود كاوه در دوران دبيرستان محور مبارزه شناخته مي شد و هميشه آموخته هاي خود را از محافل مذهبي و سياسي به ديگر دانش آموزان منتقل مي نمود و با علاقه وافر ، به پخش اعلاميه هاي حضرت امام خميني (قدس سره) مي پرداخت و فعالانه در راهپيمائيها و درگيريهاي زمان انقلاب شركت مي كرد .

با پيروزي انقلاب اسلامي شهيد كاوه جزو اولين عناصر مؤمن و متعهدي بود كه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در شهر مقدس مشهد پيوست و پس از گذراندن يك دوره آموزش شش ماهه چريكي ، به آموزش نظامي برادران سپاه و بسيج پرداخت . پس از آن براي حفاظت از بيت شريف حضرت امام خميني (قدس سره) در يك ماموريت شش ماهه به تهران عزيمت كرد و با شروع جنگ تحميلي به همراه تعدادي از نيروهاي خراسان به جبهه هاي جنوب اعزام شد.

مدتي بعد به علت نياز شديدي كه پادگان به مربي داشت ، محمود كاوه ، براي آماده سازي و آموزش نيروها به مشهد فراخوانده شد وعلي رغم اينكه براي آموزش نيروها اهميت بالايي قايل بود اما روح پرتلاطمش به دنبال فرصتي بود تا در صحنه هاي جبهه با دشمنان مبارزه كند بنابراين در اولين فرصت با جلب رضايت فرماندة پادگان با شور و شوقي فراوان به ديار كردستان (كه در آن زمان توسط گروهكها و عناصر ضدانقلاب دچار مشكلات و آشوب شده بود) ، عزيمت كرد و به همراه تعدادي از برادران پاسدار جهت آزادسازي شهر بوكان راهي شد. كه به دليل لياقتها و مهارتهايي كه داشت در همان ابتدا به عنوان فرمانده يك گروه دوازده نفره انتخاب شد.

شهيد كاوه در اين منطقه براي مبارزه با ضدانقلاب ، كه از حمايتهاي خارجي برخوردار بود و با جناياتي هولناك، توطئه شوم جدايي اين نقطه از ميهن اسلامي را در ذهن مي پروراند ، شب و روز نداشت و به دليل تلاش بسيار زياد ، جديت و پشتكار ، شجاعت و روحية شهادت طلبي كه داشت ، در مدت كوتاهي به سمت فرماندهي عمليات سپاه سقز منصوب شد و در اين زمان با ناباوري همگان همراه تعداد كمي نيرو ، عمليات آزادسازي منطقه مرزي بسطام را با شهامت غيرقابل وصفي طرح ريزي و 45 كيلومتر جادة مرزي را طي يك مرحله و در عرض 24 ساعت در قلب منطقه تحت نفوذ ضدانقلاب آزاد نمود و به همراه همرزمانش با عمليات هاي پي در پي ، مزدوران استكبار را در منطقه منفعل و مستاصل نمود تا جايي كه ضدانقلاب در اوج استيصال و درماندگي براي زنده يا مردة او جايزه تعيين كرده بود.

محمود كاوه به دنبال عمليات سرنوشت ساز نيروهاي سپاهي در محورهاي مختلف كردستان و همزمان با تشكيل تيپ ويژه شهدا به عنوان فرمانده عمليات اين تيپ انتخاب شد. پس از مدت كوتاهي از فعاليت او در اين مسؤوليت ، كه با آزادسازي بسياري از مناطق همراه بود، آوازة تيپ ويژه شهدا، آنچنان ضدانقلاب را متحير ساخت كه بكلي روحية خود را از دست داد و در مقابل هر يورش رزمندگان اسلام ، فرار را برقرار ترجيح مي داد و مي دانست كه مقاومت در مقابل اين يگان جز خسارت و نابودي ثمري نخواهد داشت. آزادسازي سد بوكان و جادة 47 كيلومتري آن ، آزادسازي جادة صائين دژ به تكاب ، پاكسازي منطقه آشوزنگ ، آزادسازي محور استراتژيك پيرانشهر به سردشت كه به عنوان مركزيت و نقطه ثقل ضدانقلاب بشمار مي آمد و منجر به انهدام مركز راديويي آنها و فتح ارتفاعات مهم مرزي منطقه آلواتان و آزادسازي زندان دوله تو و كشتن بيش از 750 نفر از ضدانقلاب گرديد ،از جمله نبردهاي تهاجمي بود كه توسط شهيد كاوه و همرزمانش در تيپ ويژه شهدا طرح ريزي و به اجرا گذاشته شد.

وي پس از شهادت سرداران رشيد اسلام ،شهيد ناصر كاظمي ، شهيد محسن گنجي زاده و شهيد محمد بروجردي در خرداد 1362 رسماً به فرماندهي تيپ منصوب شده بود. با تلاش همه جانبه براي آموزش ، سازماندهي و آماده سازي نيروها از هيچ كوششي دريغ نمي ورزيد.در همان ابتداي كار بنا به صلاحديد فرماندهي وقت سپاه درتير ماه همان سال ماموريت يافت تا در عمليات برون مرزي والفجر 2 كه در منطقه حاج عمران انجام مي گرفت شركت نمايد . در اين عمليات كاوه با هدايت قوي رزمندگان ، اهداف از پيش تعيين شدة تيپ از جمله ارتفاعات 2519 را با موفقيت به تصرف در آورد.

همزمان با عمليات والفجر 4 ماموريت پاكسازي محور سردشت از لوث وجود ضدانقلاب (دمكراتها و منافقين) به كاوه واگذار شد. رزمندگان غيور و سلحشور نيز ضمن تسلط به ارتفاعات مرزي كوه سير ، قوري ، تالشو روستاي اسلام آباد ، مركز راديويي منافقين و مقر دمكراتها را تصرف كردند.

كاوه با تيپ ويژه شهدا در سال 63 در عمليات بدر همراه با ساير يگانهاي سپاه با دشمن تا دندان مسلح جنگيد وهمچنين در تاريخ 23/4/64 در عمليات قادر (همراه با يگانهاي ارتش جمهوري اسلامي) در جبهة شمالي سيد كان عراق باعث برهم زدن آرايش نظامي دشمن شد . اودر عمليات پشتيباني والفجر9 نيز كه در منطقة جوارته عراق انجام مي گرفت، در انهدام قواي دشمن و تصرف بخشي از خاك آنان نقش مؤثر داشت ،

شهيد كاوه بارها مي گفت :" دشمن بايد بداند و اين تجربه را كسب كرده باشد كه هر توطئه اي را كه عليه انقلاب طرح ريزي كند، امت بيدار و آگاه با پيروي از رهبر عزيز ، آن را خنثي خواهد كرد. آينده جنگ هم كاملاً روشن است كه پيروزي نصيب رزمندگان اسلام خواهد شد و هيچگاه ما نخواهيم گذاشت كه خون شهيدانمان هدر برود."

سرانجام پس از يك عمر مبارزه وجهاد در راه خداوند و عشق به ولايت و رهبري در دهم شهريور ماه 1365 ، روح محمود كاوه در عمليات كربلاي 2 بربلنداي قله 2519 حاج عمران به پرواز در آمده ، ودل صخره و كوه ، ياد و خاطره شجاعت اين سردار شجاع اسلام و سرباز وارستة حضرت بقيه الله الاعظم (عج) را در خود ثبت كرد .در اين روز كاوه مزد جهاد را كه شهادت بود، دريافت كرد و در جوار حق آرميد.