اجرای طرح های برنامه چهارم توسعه موجب استحصال یک میلیارد آب شد

علیرضا پرستار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج میزان بازده ای پیش بینی شده از طریق اجرای پروژه های برنامه چهارم توسعه را 800 میلیون متر مکعب ذکر و عنوان کرد: با توجه به این پیش بینی باید سالیانه 160 میلیون متر مکعب آب استحصال می شد.

وی ادامه داد: این در حالیست که با اجرای مثبت و کارآمد طرح های دیده شده در برنامه چهارم توسعه 500 میلیون متر مکعب افزایش تولید و استحصال آب داشتیم.

این مسئول با ارائه عملکرد سال گذشته این معاونت از افزایش 20 درصدی تولید و استحصال آب نسبت به مدت مشابه سال 87 خبر داد.

پرستار لایروبی استخر های ذخیره، توسعه و بهسازی آب بندان ها و احداث ایستگاه های پمپاژ کوچک را از جمله طرح های عمرانی دفتر مدیریت بهره وری آب کشاورزی معاونت آب و خاک صنایع وزارت جهاد کشاورزی ذکر کرد و اظهار داشت: تحقق این طرح ها در برنامه توسعه پنجم نیز ادامه دارد.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره وری آب کشاورزی با اشاره به تخصیص اعتبارات مناسب به این حوزه بیان داشت: در دو سال اخیر اعتبارات خوبی از محل تامین اعتبارات استانی برای اجرای طرح تامین آب تخصیص یافت که این مهم نقش به سزایی در روند اجرای طرح های مطرح شده داشته است.