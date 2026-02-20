قریشی: امپراتوری آمریکا رو به نابودی و اضمحلال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی جمعه در خطبه‌های نماز جمعه ارومیه افزود: مردم ایران وقت‌شناس هستند و به هنگام و مردانه عمل کرده‌اند؛ چنان‌که در ۲۲ دی و ۲۲ بهمن به‌موقع وارد میدان شدند و فتنه را خنثی کردند.

وی تصریح کرد: فتنه اخیر یک مسئله معمولی نبود بلکه یک کودتا بود لذا ضروری است همه اتحاد و آمادگی خود را حفظ کنیم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی با اشاره به واقعه طبس تصریح کرد: در طبس دیدیم که خداوند چنان سیلی‌ای به آمریکا زد که هرگز فراموش نخواهند کرد و امروز نیز اگر تهدیدی متوجه ایران شود، به تعبیر رهبر انقلاب، پاسخ محکمی دریافت خواهند کرد.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: مسئولان باید بدانند تورم موجود قابل قبول نیست و لازم است برای اصلاح وضعیت معیشتی مردم تدابیر جدی اتخاذ شود.

امام جمعه ارومیه با اشاره به نقش هنرمندان در مسائل اجتماعی خاطرنشان کرد: هنرمندان باید موضع درست و آگاهانه اتخاذ کنند برخی در این زمینه عملکرد شایسته‌ای داشته‌اند که جای تقدیر دارد از جمله در جشنواره فجر، بابک خواجه‌پاشا، کارگردان شایسته کشور از ارومیه، موضع‌گیری شجاعانه و درستی در حمایت از کشور و انقلاب داشت که مایه افتخار استان و شهر است.

وی با اشاره به اینکه لازم است همه برای حفظ حرمت ماه مبارک رمضان تلاش کنند، تصریح کرد: افرادی که به دلایلی قادر به روزه گرفتن نیستند یا روزه نمی‌گیرند، نباید در ملأعام اقدام به روزه‌خواری کنند.

حجت‌الاسلام قریشی بر اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی نیز تأکید کرد و افزود: در ایام ماه مبارک رمضان باید به جمع‌خوانی قرآن توجه ویژه شود و این وظیفه‌ای همگانی، به‌ویژه برای مسئولان است چرا که لازم است مدیران کشور، مدیرانی قرآنی باشند.