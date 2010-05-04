کتاب "پوشش زنان هرمزگان" رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده ظهر سه شنبه در مراسم رونمایی از این کتاب ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مولف گفت: این اثر فاخر گنجینه ارزشمند است که بخشی از فرهنگ و سنتهای زیبای مردمان این خطه را شامل می شود.

وی در ادامه افزود: ثبت زوایای مختلف فرهنگ، سنت ها و آداب و رسوم مردمان استان نقش به سزایی در هویت سازی و حفظ گنجینه های معنوی دارد و این اداره کل با تمام توان خود از چنین آثاری حمایت خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: پیشکسوتان نقش به سزایی در هدایت و راهنمایی جوانان و بالاخص پژوهشگران جوان جهت روی آوردن به موضوعات فرهنگی منطقه خود دارند و ضرورت دارد بسیاری از داشته های خود را از این طریق ثبت و ضبط و به همگان معرفی نمایند.

امیرزاده ضمن تاکید بر وجود پتانسیل ها و ظرفیت های مناسب فرهنگی در استان گفت: متاسفانه بخش زیادی از این سنت ها و آداب و رسوم طی سال های اخیر به فراموشی سپرده شده است اما هنوز فرصت های زیادی باقی مانده است و حمایت و تلاش و کوشش محققان و پژوهشگران را می طلبد.

در ادامه علی رضایی، محقق و پژوهشگر هرمزگانی با تاکید بر حمایت سازمان ها و ادارات فرهنگی از کارهای پژوهشی و تحقیقی افزود: استان هرمزگان به لحاظ تنوع پوشش در میان زنان از شاخصه های متنوع، برجسته و زیبایی برخوردار است که در کشور منحصر به فرد می باشد و با توجه به این غنای فرهنگی ضروریست در خصوص پوشش و فرهنگ هر منطقه به صورت خاص و تخصصی کارهای پژوهشی و تحقیقی صورت گیرد.

وی یادآور شد: بسیاری از داشته های فرهنگی و سنت های اجتماعی این استان طی سالیان متمادی توسط کشورهای همجوار غارت و استفاده شده است و هم اکنون آن ها را به عنوان سنت های بومی خود از طریق رسانه ها تبلیغ می کنند و در این خصوص نیز باید کارهای تحقیقی و رسانه ای گسترده ای جهت شفاف سازی مسائل صورت پذیرد.

در پایان پاشا صفا ایسینی نویسنده کتاب "پوشاک زنان هرمزگان" در خصوص چگونگی تهیه این اثر گفت: زیبایی لباس های زنان هرمزگانی و غنای طرح ها و تنوع پوشش ها همیشه ذهنم را به خود مشغول می کرد و تمایل داشتم در این خصوص اطلاعات بیشتری کسب کنم اما منابع موثق و قابل اعتنایی وجود نداشت به همین دلیل تشویق به تحقیق و بررسی در این خصوص شدم.

وی در ادامه از تمام کسانی که در تهیه، تدوین و چاپ این کتاب وی را یاری کرده بودند، تشکر کرد و افزود: بدون حمایت و راهنمایی های اساتید، محققان پیشکسوت و برخی از سازمان ها و نهادهای فرهنگی انجام چنین کاری میسر نبود و از همه آن ها تشکر می کنم.

در پایان از کتاب "پوشش زنان هرمزگان" توسط مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از نویسندگان و پژوهشگران به صورت رسمی رونمایی به عمل آمد.