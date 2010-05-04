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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۱۶

کتاب "پوشش زنان هرمزگان" رونمایی شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان و جمعی از نویسندگان و پژوهشگران استان، کتاب "پوشش زنان هرمزگان" اثر "شایا صفا ایسینی" در فرهنگسرای طوبی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده ظهر سه شنبه در مراسم رونمایی از این کتاب ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مولف گفت: این اثر فاخر گنجینه ارزشمند است که بخشی از فرهنگ و سنتهای زیبای مردمان این خطه را شامل می شود.

وی در ادامه افزود: ثبت زوایای مختلف فرهنگ، سنت ها و آداب و رسوم مردمان استان نقش به سزایی در هویت سازی و حفظ گنجینه های معنوی دارد و این اداره کل با تمام توان خود از چنین آثاری حمایت خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: پیشکسوتان نقش به سزایی در هدایت و راهنمایی جوانان و بالاخص پژوهشگران جوان جهت روی آوردن به موضوعات فرهنگی منطقه خود دارند و ضرورت دارد بسیاری از داشته های خود را از این طریق ثبت و ضبط و به همگان معرفی نمایند.

امیرزاده ضمن تاکید بر وجود پتانسیل ها و ظرفیت های مناسب فرهنگی در استان گفت: متاسفانه بخش زیادی از این سنت ها و آداب و رسوم طی سال های اخیر به فراموشی سپرده شده است اما هنوز فرصت های زیادی باقی مانده است و حمایت و تلاش و کوشش محققان و پژوهشگران را می طلبد.

در ادامه علی رضایی، محقق و پژوهشگر هرمزگانی با تاکید بر حمایت سازمان ها و ادارات فرهنگی از کارهای پژوهشی و تحقیقی افزود: استان هرمزگان به لحاظ تنوع پوشش در میان زنان از شاخصه های متنوع، برجسته و زیبایی برخوردار است که در کشور منحصر به فرد می باشد و با توجه به این غنای فرهنگی ضروریست در خصوص پوشش و فرهنگ هر منطقه به صورت خاص و تخصصی کارهای پژوهشی و تحقیقی صورت گیرد.

وی یادآور شد: بسیاری از داشته های فرهنگی و سنت های اجتماعی این استان طی سالیان متمادی توسط کشورهای همجوار غارت و استفاده شده است و هم اکنون آن ها را به عنوان سنت های بومی خود از طریق رسانه ها تبلیغ می کنند و در این خصوص نیز باید کارهای تحقیقی و رسانه ای گسترده ای جهت شفاف سازی مسائل صورت پذیرد.

در پایان پاشا صفا ایسینی نویسنده کتاب "پوشاک زنان هرمزگان" در خصوص چگونگی تهیه این اثر گفت: زیبایی لباس های زنان هرمزگانی و غنای طرح ها و تنوع پوشش ها همیشه ذهنم را به خود مشغول می کرد و تمایل داشتم در این خصوص اطلاعات بیشتری کسب کنم اما منابع موثق و قابل اعتنایی وجود نداشت به همین دلیل تشویق به تحقیق و بررسی در این خصوص شدم.

وی در ادامه از تمام کسانی که در تهیه، تدوین و چاپ این کتاب وی را یاری کرده بودند، تشکر کرد و افزود: بدون حمایت و     راهنمایی های اساتید، محققان پیشکسوت و برخی از سازمان ها و نهادهای فرهنگی انجام چنین کاری میسر نبود و از همه آن ها تشکر می کنم.

در پایان از کتاب "پوشش زنان هرمزگان" توسط مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از نویسندگان و پژوهشگران به صورت رسمی رونمایی به عمل آمد.

کد مطلب 1076585

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