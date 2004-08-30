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۹ شهریور ۱۳۸۳، ۱۱:۰۶

ريدلي اسكات سكوت را شكست

داستان فيلم گلادياتور2 فاش شد

" گلادياتور 2" درزمره پروژه هاي سينمايي جاي دارد كه ازهمان ابتداي امرجزييات مربوط به فيلمنامه آن فاش نشد اما سرانجام " ريدلي اسكات "، كارگردان اين اثرسكوت را شكست.

" راسل كرو" درنمايي ازفيلم " گلادياتور"

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" درشرايطي كه " جان لوگان " فيلمنامه نويس " گلادياتوردو" ازبيان كوچكترين مطلبي پيرامون داستان اين اثرسرباززد ، "اسكات" اعلام كرد كه پروژه جديدش به نسل آينده قهرمانهاي فيلم  مي پردازد.
اودراين مورد گفت :" درقسمت نخست ماكيميوس جان خود را ازدست داد وما هيچ علاقه اي به زنده كردن دوباره وي نداريم بلكه تمايل داريم آنچه را كه درسالهاي بعد درروم اتفاق مي افتد ترسيم كنيم."
" ريدلي اسكات" درادامه صحبتهايش افزود :" تاريخ روم بسيارپرباراست.تنها كافي است كه نگاهي به تاريخ اين سرزمين داشته باشيد ودريابيد كه به كاراكترهاي فيلم چه گذشته است.بايد به اين نكته اشاره كنم كه تنها عنصرساختگي درقسمت نخست حضورماكيميوس بود وتمامي رويدادها سيرتاريخي اش را طي مي كرد."
اين كارگردان خاطرنشان كرد كه به احتمال بسياراين اثررادرسال 2005 جلودوربين مي برد.

کد مطلب 107807

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