کشتی گیران باید ایرانی کشتی بگیرند

محسن کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: امسال نسب به سال گذشته با ترکیبی از کشتی گیران جوان و باتجربه راهی رقابت های قهرمانی آسیا می شویم که البته در این میان کشتی گیران با تجربه نیز جوان هستند.

وی ادامه داد:هدف ما از حضور در رقابت های قهرمانی آسیا کسب عنوان قهرمانی نیست زیرا با توجه به اینکه هدف اصلی کادر فنی موفقیت در المپیک 2012 لندن است در این میدان بیشتر به نفراتی میدان خواهیم داد که تا امروز فرصت نشان دادن قابلیت های خود را نداشته اند.

دارنده مدال نقره آسیا اظهارداشت: هر هفت کشتی گیر ایرانی با انگیزه بسیار بالا راهی دهلی نو شده اند و میل آنها برای کامیابی باعث می شود با تمام وجود برای رسیدن به خوشرنگ ترین مدال تلاش کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بلافاصله پس از رقابت های قهرمانی آسیا اردوی تیم ملی برای حضور در رقابت های جهانی وبازی های آسیایی گوانگژو از روز 26 اردیبهشت ماه آغاز می شود تا ما خود را برای حضور در این دو رویداد مهم آماده کنیم.

رقابت های کشتی قهرمانی آسیا از عصر امروز با وزن کشی اوزان 60 ،74 و96 کیلوگرم کشتی آزاد آغاز می شود و مسعود اسماعیل پور دارنده مدال طلای جوانان جهان، سعید ریاحی، رضا یزدانی دارنده دو مدال برنز جهان با شناخت حریفان خود فردا به روی تشک می روند.