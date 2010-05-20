بدحجابی محصول جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر پنج شنبه در تجمع حمایت از عفاف و حجاب و مبارزه با بدحجابی در جمع خواهران و برادران بسیج دانشجویی در مقابل دفتر نماینده ولی فقیه اظهار داشت: حجاب بزرگترین میراث فرهنگی و دینی حضرت فاطمه (س) است که باید حفظ شود.

وی با قدردانی از حرکت خودجوش و ابراز انزجار خواهران و برادران به بدحجابی و بی حجابی افزود: امروز بدحجابی و بی حجابی تمام سطوح جامعه را فراگرفته و این تجمع اعتراض آمیز نوعی حرکت ارزشی، زهرایی، دینی و انقلابی است و همان حرکتی است که امام راحل و رهبر معظم انقلاب به دنبال احیای آن بودند.

امام جمعه ساری با بیان اینکه لجام گسیخته ها بازار و خیابان ها را به دست گرفته و جامعه را اداره می کنند تصریح کرد: حرکت های مبارزه با بدحجابی و بی حجابی باید تا ریشه کن کردن کامل این معضل اجتماعی ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه فلسفه انقلاب احیا فرهنگ زهرایی است اظهار داشت : فرزندان زهرا باید در صحنه بمانند و تا دانشگاه ها ، آموزش و پرورش و ادارات را که از خانواده دولت هستند اصلاح نکنیم نمی توانیم به اصلاح جامعه و خیابان و بازار بپردازیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه دولت قدرت کنترل خانواده خود را دارد و باید این کار را انجام دهد یادآور شد: اوایل انقلاب جامعه ما یک جامعه کاملا اسلامی و دینی بود و دولت باید در مبارزه با این مساله مانند اوایل انقلاب عفاف و حجاب را نهادینه کند.

طبرسی با اشاره به اینکه برخی خانواده های محجبه غیر ایرانی اکنون بر حجاب جامعه ما ایراد می گیرند گفت: دشمن در صدد است حجاب را تحجر و بدحجابی و بی حجابی را تمدن و تجدد نشان دهد و فرزندان زهرا باید در صف این نبرد نابرابر با دشمن فرهنگ دینی را تبلیغ کنند.

وی با بیان اینکه درنماز جمعه نیز مطالبات حقوقی جمع حاضر را اعلام کرده و به تشکیلات عفاف و حجاب استان در این زمینه تذکر خواهم داد خاطرنشان کرد: مسئولان استانی بار دیگر باید برای امر حجاب به صحنه آمده و همکاری کنند چراکه این معضل با یک سخنرانی و تجمع حل نخواهد شد .

طبرسی افزود: اگر روزی رهبر معظم انقلاب بخواهد در رابطه با عفاف و حجاب فرمانی صادر کند شما خواهران و برادران محجبه پیشگام و مقدم برای این امر خواهید بود.

وی با بیان اینکه اگر امروز فرهنگ غرب پس از سی سال نتوانسته نقشی در جامعه اسلامی داشته باشد به خاطر حضور و مکتبی بودن خواهران و برادران بسیجی است اظهار داشت : اگر این حضور پر شور به رکود کشیده شود ، دشمن میدان دار خواهد شد.

طبرسی با اشاره به اینکه همه دستگاه های دینی و مذهبی طرف دار حجاب هستند تصریح کرد: دستگاه ها باید برای برخورد با بدحجابی و بی حجابی تجدید نظر کنند و با طرح یک قانون مدون و اجرای آن جامعه را یک جامعه پاک و طاهر کنند.

در پایان این مراسم طومار حمایت از عفاف و حجاب توسط خواهران و برادران محجبه حاضر در جمع امضا شد.