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۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۴۰

طبرسی:

بدحجابی محصول جنگ نرم است

بدحجابی محصول جنگ نرم است

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: بدحجابی محصول جنگ نرم است زیرا دشمن که در جنگ سخت افزاری شکست خورده اکنون با جنگ نرم وارد شده تا مسئله حجاب را ضد ارزش کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر پنج شنبه در تجمع حمایت از عفاف و حجاب و مبارزه با بدحجابی در جمع خواهران و برادران بسیج دانشجویی در مقابل دفتر نماینده ولی فقیه اظهار داشت: حجاب بزرگترین میراث فرهنگی و دینی حضرت فاطمه (س) است که باید حفظ شود.

وی با قدردانی از حرکت خودجوش و ابراز انزجار خواهران و برادران به بدحجابی و بی حجابی افزود: امروز بدحجابی و بی حجابی تمام سطوح جامعه را فراگرفته و این تجمع اعتراض آمیز نوعی حرکت ارزشی، زهرایی، دینی و انقلابی است و همان حرکتی است که امام راحل و رهبر معظم انقلاب به دنبال احیای آن بودند.

امام جمعه ساری با بیان اینکه لجام گسیخته ها بازار و خیابان ها را به دست گرفته و جامعه را اداره می کنند تصریح کرد: حرکت های مبارزه با بدحجابی و بی حجابی باید تا ریشه کن کردن کامل این معضل اجتماعی  ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه فلسفه انقلاب احیا فرهنگ زهرایی است اظهار داشت : فرزندان زهرا باید در صحنه بمانند و تا دانشگاه ها ، آموزش و پرورش و ادارات را که از خانواده دولت هستند اصلاح نکنیم نمی توانیم به اصلاح جامعه و خیابان و بازار بپردازیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه دولت قدرت کنترل خانواده خود را دارد و باید این کار را انجام دهد یادآور شد: اوایل انقلاب جامعه ما یک جامعه کاملا اسلامی و دینی بود و دولت باید در مبارزه با این مساله مانند اوایل انقلاب عفاف و حجاب را نهادینه کند.

طبرسی با اشاره به اینکه برخی خانواده های محجبه غیر ایرانی اکنون بر حجاب جامعه ما ایراد می گیرند گفت: دشمن در صدد است حجاب را تحجر و بدحجابی و بی حجابی را تمدن و تجدد نشان دهد و فرزندان زهرا باید در صف این نبرد نابرابر با دشمن فرهنگ دینی را تبلیغ کنند.

وی با بیان اینکه درنماز جمعه نیز مطالبات حقوقی جمع حاضر را اعلام کرده و به تشکیلات عفاف و حجاب استان در این زمینه تذکر خواهم داد خاطرنشان کرد: مسئولان استانی بار دیگر باید برای امر حجاب به صحنه آمده و همکاری کنند چراکه این معضل با یک سخنرانی و تجمع حل نخواهد شد .

طبرسی افزود: اگر روزی رهبر معظم انقلاب بخواهد در رابطه با عفاف و حجاب فرمانی صادر کند شما خواهران و برادران محجبه پیشگام و مقدم برای این امر خواهید بود.

وی با بیان اینکه اگر امروز فرهنگ غرب پس از سی سال نتوانسته نقشی در جامعه اسلامی داشته باشد به خاطر حضور و مکتبی بودن خواهران و برادران بسیجی است اظهار داشت :  اگر این حضور پر شور به رکود کشیده شود ، دشمن میدان دار خواهد شد.

طبرسی با اشاره به اینکه همه دستگاه های دینی و مذهبی طرف دار حجاب هستند تصریح کرد: دستگاه ها باید برای برخورد با بدحجابی و بی حجابی تجدید نظر کنند و با طرح یک قانون مدون و اجرای آن جامعه را یک جامعه پاک و طاهر کنند.

در پایان این مراسم طومار حمایت از عفاف و حجاب توسط خواهران و برادران محجبه حاضر در جمع امضا شد.

کد مطلب 1086416

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