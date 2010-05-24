قهرمانی نوجوانان در محاصره "نقد و ستایش"/ نقطه آغاز برای تصمیم بهتر

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمانی تیم والیبال نوجوانان ایران در هشتمین دوره رقابت‎های قهرمانی آسیا اتفاقی نبود که والیبال ایران برای نخستین بار شاهد آن باشد چون این پنجمین قهرمانی نوجوانان ایرانی در مسابقات قهرمانی آسیا بود.

پیش از این تیم‎های والیبال نوجوانان کشورمان در مسابقات 2001 و 2005 ایران، 2007 مالزی و 2008 سنگاپور صاحب مدال طلا آسیا شده بودند. ضمن اینکه یک بار و در سال 2003 (هند) نیز عنوان دومی را از آن خود کرده بودند. از این حیث والیبالیست‌های نوجوان ایرانی در جایگاهی بالاتر از دیگر آسیایی‎ها قرار داشتند و به واسطه قهرمانی جدیدی که رقم خورد این جایگاه مستحکمتر شد.

البته این قهرمانی برای والیبال نوجوانان ایران دلچسب‎تر از همیشه بود چون به واسطه آن علاوه بر دفاع از عنوان قهرمانی پیشین خود هم المپیکی شدند و هم جهانی. به خصوص اینکه معضل حضور بازیکنان صغرسنی گریبانگیر این تیم نبود یا لااقل اینکه نسبت به همیشه کمتر بود. پس به جاست که جدیدترین قهرمانی والیبال ایران ستایش شود اما نه به اندازه‎ای که نقدها در سایه قرار گیرند.

تیم والیبال نوجوانان با وجود شکست مقابل کره‏جنوبی و قرار گرفتن در رده دوم گروه A مرحله مقدماتی تا بالابردن کاپ قهرمانی پیش رفت. می‎توان سرویس و زدن ضربات محکم و هدفمند برای آن را یکی از قابل اتکاترین ویژگی‎های این تیم در این مسیر عنوان کرد که کمتر با اشتباه توام می‎شد برعکس ضعف‏هایی که به هنگام دریافت‏های اول مشهود بود و ناهماهنگی میان بازیکنان که البته به مرور از شدت آن کاسته شد. همان طور که توپ‎گیری بد بازیکنان بازی به بازی بهتر و بیشتر شد.

شاید همه اینها به خاطر "کم تجربه" بودن مجموعه بازیکنان تیم والیبال نوجوانان بود. عاملی که فرید صائبی آن را بزرگترین ایراد وارد بر این تیم عنوان می‏کند. این مربی والیبال کشورمان به خبرنگار مهر گفت: "کم تجربگی ضعف عمده نوجوانان بود و به همین دلیل نوسان زیادی در جریان یک بازی و حتی یک دیدار نسبت به دیدار دیگر داشتند. البته وجود چنین ضعف‎هایی تاحدی منطقی بود چون سن و سال بازیکنان این تیم نسبت به همیشه واقعی‏تر بود. به نظر نمی‏رسید صغر سنی داشته باشند."

پیروزی مقابل چین (2 بار)، سریلانکا، استرالیا، چین‏تایپه و هند کافی بود تا پنجمین قهرمانی نوجوانان آسیا نصیب والیبال ایران شد. اگر از دیدار برابر کره‎ای‏ها و شکست مقابل آنها فاکتور بگیریم، نمایندگان کشورمان تا آخرین ثانیه دیگر دیدارها جسورانه کار کردند وگرنه در هر سه دیداری که به گیم پنجم کشیده شد، پیروز نمی‏شدند. این را می‏توان از آمادگی جسمانی خوب آنها هم برداشت کرد.

"فردریش نیچه" می‏گوید: "حقیقت نیازمند نقد است نه ستایش"؛ پس باید این حقیقت در مورد تیم والیبال نوجوانان هم نقد شود که چرخش ترکیب تیم و جابه‎جایی مداوم بازیکنان به خصوص تا قبل از مرحله نیمه‏نهایی چرا و به چه دلیل؟

شهنازی که برای دومین‎بار هدایت تیم والیبال نوجوانان را در پیکارهای آسیایی بر عهده داشت پاسخ این پرسش خبرنگار مهر را اینچنین عنوان کرد: " ما پیش از مسابقات درصربستان و ایتالیا اردو داشتیم. اما واقعا در هیچ تورنمنتی مانند مسابقات رسمی نمی‌توان از بازیکنان به شناخت اساسی دست یافت. به همین دلیل مجبور شدم در بازی‎های مقدماتی که حساسیت کمتری داشتند از ترکیب‎های مختلف استفاده کنم طوریکه هر 12 بازیکن را وارد میدان کردم. این ریسک که البته ترکیب تیم را برای دیدار نیمه نهایی و نهایی تا حد زیادی تعیین کرد، باعث شد این دو بازی را با اقتدارتر برگزار کنیم."

بی شک بهترین ترکیب تیم والیبال نوجوانان برای دیدار فینال وارد زمین شد. با این حال ایردهای کاری این ترکیب هم بر کسی پوشیده نبود. حتی حسین معدنی که فقط در روز پایانی مسابقات شاهد عملکرد نوجوانان بود. سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان اظهارداشت: "دفاع بازیکنان خوب و به موقع شکل نمی‎گرفت ضمن اینکه حملات ساده طراحی می‏شد. تنوع در کار نبود. در توپ‌گیری و دریافت هم بی ایراد نبودیم."

تیم والیبال نوجوانان که کادر فنی یکدست ایرانی هدایت آنها را عهده‎دار بود با همه اشکالاتی که در عملکرد داشت قهرمان آسیا شد چون نسب به دیگر حریفانش منطقی‎تر و حساب شده‎تر کار کرد. پس این قهرمانی می‎تواند نقطه آغازی برای اخذ تصمیمات بهتر در مورد این تیم و مربیانش و برنامه ریزی برای آینده آنها باشد. به خصوص اینکه کمتر از 90 روز به نخستین دوره بازی‎های المپیک سنگاپور باقی است. ضمن اینکه حسین معدنی در جایگاه سرمربی تیم ملی اعتقاد دارد فیزیک و تکنیک بازیکنان این تیم به گونه ای است که می تواند پشتوانه ای مطمئن برای تیم های نوجوانان و ملی باشد.

تیم والیبال نوجوانان ایران با شکست دوباره چین عنوان قهرمانی هشتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا را از آن خود کرد

مسائل روحی و روانی فاکتور مهم دیگری است که باید به اندازه مسائل فنی و چه بسا بیشتر به آن توجه شود. فرید صائبی با در نظر گرفتن این مسئله می‎گوید: "باید کادر فنی فعلی حمایت شوند تا به کارشان ادامه دهند. از موفقیت اعضای این کادر که بگذریم، این مهم است که برای نوجوانان از مربیان ایرانی استفاده شود به خاطر مسائل روحی و فرهنگی وارتباط بهتری که در این رده سنی خاص میان بازیکن و مربی هموطنش ایجاد می‎شود. ادامه کار مربیان این تیم به صلاح است"

وی ادامه داد: "باید برنامه‎های آماده سازی تیم با برگزاری اردوهای منظم تداوم داشته باشد. این بازیکنان از لحاظ آمادگی بدنی و فیزیک شرایط خوبی دارند. سن وسالشان هم که مناسب است. پس نباید با تصمیمات اشتباه، آینده‎ای که می‏تواند خوب باشد را خراب کرد."

و در آخر اینکه "برای تربیت اراده بهترین ایام، جوانی است"؛ این سخن "فیثاغورث" است که باید مورد توجه مربیان تیم قهرمان آسیا و قبل از آن مدیران فدراسیون والیبال قرار گیرد. برای تقویت نیروی اراده جهت کسب موفقیت‏هایی بزرگ‏تر از قهرمانی آسیا نباید وقت را از دست داد. باید برای قهرمانی دوباره تیم والیبال نوجوانان امروز در رده‏های سنی بالاتر و مسابقات آتی از همین حالا برنامه ریزی کرد.بدون تزریق نیروی جدید و بزرگتر از اعضای این تیم!