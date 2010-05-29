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۸ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۲۹

رئیس دانشگاه الجزایر از دانشکده الهیات دانشگاه تهران بازدید کرد

رئیس دانشگاه الجزایر از دانشکده الهیات دانشگاه تهران بازدید کرد

دکتر طاهر حجار رئیس دانشگاه الجزایر امروز شنبه با حضور در دانشکده الهیات و معارف اسلامی با دکتر سید محمدرضا امام رئیس دانشکده و معاونین وی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر طاهر حجار در این دیدار گفت: در الجزایر یک دانشگاه علوم اسلامی در شهر قسطنطنیه فعالیت دارد ولی در دانشگاه و سایر دانشگاهها یک دانشکده علوم الشریعه وجود دارد.

وی به تفاهمنامه بین دانشگاههای تهران و الجزایر اشاره کرد و اظهار علاقمندی کرد که همکاری بین دانشکده الهیات و معارف اسلامی و دانشگاه الجزایر در زمینه فقه ادامه یابد.

دکتر امام رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران نیز به تشریح وضعیت دانشکده الهیات پرداخت و ضمن اشاره به تنوع گرایشهای فقهی در درون مذهب مختلف آن را امری طبیعی و مایه رشد و تبادل نظر تلقی کرد.

وی گفت: دانشگاهیان باید بدون کینه و عداوت زمینه را برای ترویج صمیمت و محبت و تفاهم و درک متقابل بین مذاهب اسلامی فراهم کنند.

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران از آمادگی این دانشکده جهت برقراری روابط عملی و دانشگاهی و تبادل استاد و دانشجو و برگزاری سمینارها و همایش در ارتباط با موضوعات مورد نیاز جامعه اسلامی خبر داد.

کد مطلب 1091686

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