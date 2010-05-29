رئیس دانشگاه الجزایر از دانشکده الهیات دانشگاه تهران بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر طاهر حجار در این دیدار گفت: در الجزایر یک دانشگاه علوم اسلامی در شهر قسطنطنیه فعالیت دارد ولی در دانشگاه و سایر دانشگاهها یک دانشکده علوم الشریعه وجود دارد.

وی به تفاهمنامه بین دانشگاههای تهران و الجزایر اشاره کرد و اظهار علاقمندی کرد که همکاری بین دانشکده الهیات و معارف اسلامی و دانشگاه الجزایر در زمینه فقه ادامه یابد.

دکتر امام رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران نیز به تشریح وضعیت دانشکده الهیات پرداخت و ضمن اشاره به تنوع گرایشهای فقهی در درون مذهب مختلف آن را امری طبیعی و مایه رشد و تبادل نظر تلقی کرد.

وی گفت: دانشگاهیان باید بدون کینه و عداوت زمینه را برای ترویج صمیمت و محبت و تفاهم و درک متقابل بین مذاهب اسلامی فراهم کنند.

رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران از آمادگی این دانشکده جهت برقراری روابط عملی و دانشگاهی و تبادل استاد و دانشجو و برگزاری سمینارها و همایش در ارتباط با موضوعات مورد نیاز جامعه اسلامی خبر داد.