اتصال سه روستای استان یزد به اینترنت پرسرعت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد، اکرم فداکار از بهره‌برداری سایت ارتباطی جدید در روستای محسن آباد، توابع بخش مرکزی شهرستان تفت خبر داد و گفت: با اجرای این طرح روستاهای تقی آباد، خشک آباد، شهرستان تفت نیز با جمعیتی بالغ بر ۸۰ خانوار یعنی ۲۴۰ نفر از اینترنت پرسرعت با کیفیت و پایدار ۴G برخوردار شدند.

فداکار با اشاره به این که اجرای این طرح اقدامی مؤثر در مسیر توسعه متوازن زیرساخت‌های ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال در مناطق روستایی است، گفت: میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته، برای این طرح ۱۵۰ میلیارد ریال می‌باشد که اعتبار این طرح از محل منابع ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب برنامه توسعه خدمات ارتباطی روستایی (USO) تأمین شده است.

وی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار را از اولویت‌های راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و اظهار کرد: هدف ما رفع موانع و فراهم‌کردن امکان بهره‌مندی حداکثری روستاییان از خدمات دولت هوشمند، است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد، بهره‌برداری از این طرح، را گامی عملی در تحقق عدالت ارتباطی دانست و تصریح کرد: روند تکمیل پوشش سراسری و ارتقای پایداری شبکه ارتباطی در تمامی مناطق استان با جدیت دنبال خواهد شد.