آمریکا هیچ راهی جز صحبت محترمانه با مردم ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران در حرم امام خمینی (ره)، اظهار داشت: عملیات اقتصادی که ترامپ ادعا می کند، یک سناریوی تکراری و همان قلدری همیشگی در سیاست های امریکاست. به تعبیری فیلم تکراری است که بارها تماشا کرده‌ایم و ما می دانیم چگونه باید مقابله و برخورد کنیم.



وی ادامه داد: اینکه از عملیات نظامی و اینکه می زنیم فلان می کنیم دوباره رسیده‌اند به همان طرح های قدیمی و این نشان می دهد که مستاصل هستند.



وزیر امور خارجه گفت: در برابر ملت بزرگ ایران چاره‌ای به ذهنشان نمی رسد و دائم طرح های تکراری را به صحنه می آورند.



عراقچی تاکید کرد: باید بدانند که هیچ راهی جز صحبت با احترام با مردم ایران و یک راه حلی که مبتنی بر عدالت و شرافت باشد وجود ندارد.