به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل موسویپور، در نشست خبری با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم اخیر گفت: با وجود حضور میلیونی شهروندان و میهمانانی در پایتخت، وضعیت ترافیکی در این روزها به اذعان مسئولان و شهروندان، مطلوب و مناسب بود. این موفقیت حاصل همراهی مردم، اطلاعرسانی بهموقع از سوی رسانهها و هماهنگی بین بخشهای مختلف مدیریت شهری و پلیس بود. شهروندان با آگاهی از ممنوعیتها، مسیرهای جایگزین و پارکینگها، کمترین نارضایتی را ایجاد کردند و این یکی از افتخارات حوزه ترافیک در برگزاری مراسمی کمنظیر به شمار میرود.
مطالبه مردمی؛ برخورد با تخلفات موتورسیکلت و توقفهای غیرمجاز
وی با تأکید بر دو موضوع اصلی که مطالبه شهروندان است، افزود: تخلفات موتورسواران و توقفهای غیرمجاز (تخلفات ساکن) از دغدغههای جدی مردم است. اگرچه شرایط جامعه را درک میکنیم، اما این به معنای تعلیق قوانین نیست. در هر شرایطی برنامههای متناسب با وضعیت را دنبال میکنیم.
اقدام جدید برای اتوبوسهای خط ویژه
وی درباره رانندگان اتوبوسهای شرکت واحد که جمع زیادی از شهروندان را جابجا میکنند، اعلام کرد: به جای توقیف یکهفتهای خودرو در خط ویژه، در طرح جدید ابتدا اعمال قانون، تذکر و آموزش انجام میشود و در صورت تکرار، توقیف ساعتی در محل صورت میگیرد تا رانندگان متوجه شوند که رعایت مقررات در هر شرایطی الزامی است و حقوق شهروندی نباید نادیده گرفته شود.
برخورد ویژه با توقف در پیادهروها در مناطق ۶ و ۷
سردار موسویپور در ادامه به موضوع توقف در پیادهروها اشاره کرد و گفت: توقف در پیادهرو، بهویژه در گلوگاهها، باعث آزار شهروندان، کاهش ایمنی و خطر برخورد با خودروها و موتورسیکلتها میشود. در یک ماه اخیر، برخورد با این تخلف را در خیابانهای شهید بهشتی، شهید مطهری و شریعتی (مناطق ۶ و ۷) آغاز کردهایم و اطلاعرسانی لازم انجام شده است. تأکید میکنم که توقف در پیادهرو فقط جریمه ندارد، بلکه خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل میشود؛ چراکه پیادهرو محل عبور عابران پیاده با آرامش کامل است و این حق شهروندی باید رعایت شود.
هشدار درباره تردد موتورسیکلت و توقف خودرو در پیادهروها
سردار موسویپور با تأکید بر حق شهروندان برای تردد آرام در پیادهروها، نسبت به تردد موتورسیکلتها و توقف خودروها در این معابر هشدار داد و گفت: امکان انسداد فیزیکی تمام پیادهروها وجود ندارد، بنابراین انتظار میرود شهروندان (هرچند درصد کمی از آنها) این حق عمومی را رعایت کنند. توقف خودرو و تردد موتورسیکلت در پیادهرو ممنوع است و این طرح در خیابان شهید مطهری همچنان ادامه دارد تا آرامش کامل برقرار شود.
وی همچنین از مغازهدارانی که با قرار دادن موانع، پیادهرو را به ملک شخصی خود تبدیل میکنند، انتقاد کرد و آن را نقض حقوق عمومی و سلب حق عبور شهروندان دانست.
برخورد قضایی با مخدوشسازی پلاک
موسویپور در خصوص تخلفات مرتبط با پلاک، دو بخش را تفکیک کرد: پوشش یا ناخوانا بودن پلاک که تخلف محسوب شده و اعمال قانون میشود. تغییر در ارقام پلاک که از تخلف فراتر رفته و جرم محسوب میگردد.
وی تأکید کرد: این تخلفات با تشکیل پرونده به مراجع قضایی ارجاع میشوند و نمونههایی از احکام صادره (از جمله ۶ ماه حبس) را در اختیار رسانهها قرار خواهیم داد تا اطلاعرسانی شود.
طرح جدید پلیس برای برخورد با توقفهای غیرمجاز
رئیس پلیس راهور تهران از اجرای طرح ویژه برخورد با تخلفات ساکن (توقفهای غیرمجاز) از هفته دوم شهریورماه (دوشنبه پس از ربیعالاول) خبر داد و گفت: توقف در جلوی پلها و معابر، بهویژه برای بارگیری مغازهداران، باعث انسداد مسیر و تاخیر سنگین برای شهروندان میشود. از همه شهروندان درخواست همکاری داریم تا این طرح با اطلاعرسانی کامل اجرا شود.
کاهش ۱۶ درصدی تلفات تصادفات در ۴ ماهه نخست سال
موسویپور با اشاره به آمار تصادفات اعلام کرد: خوشبختانه در چهار ماهه سال جاری، با تلاش دستگاهها و مهمتر از آن رعایت قوانین توسط مردم (بهویژه در شبها)، تعداد کشتهها ۱۶ درصد معادل ۴۷ نفر نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
وی جزئیات آمار را چنین برشمرد: ۶۱ درصد تصادفات در بزرگراهها و ۳۵ درصد در خیابانها رخ داده است. عدم توجه به جلو با ۳۹ درصد بیشترین علت تصادفات است. ۴۹ درصد از جانباختگان، موتورسیکلتسواران هستند.
آمار ۵ ماهه اعمال قانون؛ تخلفات ساکن و موتورسیکلت در صدر
سردار موسویپور با ارائه آمار ۵ ماهه نخست سال گفت: بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تخلف اعمال قانون شده است. سهم تخلفات ساکن (توقف غیرمجاز) ۲ میلیون و ۶۷۵ هزار مورد و سهم تخلفات موتورسیکلتها یک میلیون و ۲۴۷ هزار مورد بوده است.
وی افزود: بیشترین تخلف موتورسیکلتها مربوط به نبستن کلاه ایمنی با ۶۱۹ هزار مورد اعمال قانون اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: پلیس از دیماه ۱۴۰۲ تاکنون، ۸۴ هزار کلاه ایمنی رایگان در سطح شهر توزیع کرده است (که فراتر از آمار برخی کشورهاست) و ۳۰۰ هزار تخلف استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی ثبت شده است.
موسویپور هشدار داد: استفاده از تلفن همراه، زمان واکنش راننده را تا چند ثانیه افزایش میدهد و با توجه به سرعت ۱۰۰ کیلومتری، فاصله طیشده تا برخورد به شدت کاهش مییابد؛ لذا این تخلف یکی از عوامل اصلی عدم توجه به جلو است.
وی تصریح کرد: همچنین ۱۸۴ هزار تخلف مربوط به پوشش یا ناخوانا بودن پلاک و ۷۵ هزار تخلف نیز توسط دوربینهای نامحسوس ثبت و اعمال قانون شده است.
رفع نقاط حادثهخیز و اقدامات عمرانی
وی اظهار کرد: در حوزه مهندسی و ایمنی ترافیک، امسال ۳۴۹ نقطه حادثهخیز با همکاری شهرداری تهران شناسایی و ابلاغ شده است که از این تعداد، ۹۰ نقطه در ۵ ماهه اول برطرف شده و بقیه در دستور کار قرار دارد. همچنین ۱۵ کیلومتر از گاردریلها با جداول بتنی جایگزین شده و حدود ۲۰۰ هزار تن آسفالت برای روکش و لکهگیری معابر و رفع اختلاف سطوح استفاده شده است.
آمار جانباختگان زن در تصادفات تهران
سردار موسویپور در ادامه با اشاره به آمار تفکیکی جانباختگان تصادفات گفت: در سال ۱۴۰۴، از مجموع ۳۴۸ نفر از کاربران ترافیکی که جان خود را از دست دادند، ۲۹ نفر زن بودند. همچنین در مدت مشابه امسال (تاکنون)، از ۱۲۰ نفر فوتی ناشی از حوادث رانندگی (شامل عابران پیاده، سرنشینان، موتورسواران و رانندگان خودرو)، ۱۲ نفر را بانوان تشکیل میدهند.
وی افزود: این آمار نشاندهنده سهم کمتر اما قابلتوجه زنان در تلفات ترافیکی است و پلیس بر آموزش و فرهنگسازی ویژه این گروه نیز متمرکز خواهد بود.
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