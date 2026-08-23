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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

آسمان استان تا ۵ روز آینده صاف تا قسمتی ابری است

آسمان استان تا ۵ روز آینده صاف تا قسمتی ابری است

همدان- کارشناس هواشناسی همدان از پایداری وضعیت جوی و ثبات نسبی دما در استان در پنج روز آینده خبر داد.

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به خروجی آخرین مدل‌های پیش‌بینی هواشناسی اظهار کرد: وضعیت جوی استان در پنج روز آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر در آسمان استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین براساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی در ساعات بعدازظهر شاهد وزش موقت و ملایم باد در نقاط مختلف استان خواهیم بود.

زاهدی با بیان اینکه تغییرات محسوسی در پارامترهای دمایی در روزهای آینده پیش‌بینی نمی‌شود و دما روند ثبات نسبی را طی خواهد کرد، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته بیشینه دمای ثبت شده در استان با ۴۰ درجه سانتی‌گراد مربوط به ایستگاه‌های اسدآباد و نهاوند بوده است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان در پایان وضعیت دمایی مرکز استان را نیز تشریح کرد و گفت: صبح امروز ایستگاه‌های همدان و شیرین‌سو با ۱۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند و دمای هوای شهر همدان در ۲۴ ساعت گذشته در گرم‌ترین ساعات ۳۶ درجه و در خنک‌ترین ساعات ۱۸ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسیده است.

کد مطلب 6924866

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