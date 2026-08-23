به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در مراسم بزرگداشت چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید که پیش از ظهر یک‌شنبه در مسجد اعظم امام خمینی (ره) اسفراین برگزار شد، با اشاره به جایگاه مسجد در جامعه اسلامی، بر ضرورت حفظ، آبادانی و خدمت به خانه‌های خدا تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مسجد تنها محل عبادت نیست، اظهار کرد: آبادانی مسجد شامل ساخت، تعمیر، زیباسازی، فضاسازی و خدمت به خانه خداوند است و کسانی که در این مسیر فعالیت می‌کنند، از خادمان خانه خدا به شمار می‌روند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به تخریب گسترده مساجد و اماکن عبادی در جنایات رژیم صهیونیستی افزود: تخریب خانه‌های خدا و اماکن عبادی نشان‌دهنده فاصله دشمنان با ایمان و معنویت است؛ چراکه انسان مؤمن در آبادانی خانه خدا تلاش می‌کند.

امام جمعه بجنورد با اشاره به شرایط حساس کشور و جنگ اخیر گفت: امروز در یک جنگ سخت و سرنوشت‌ساز قرار داریم و در چنین شرایطی باید تکلیف خود را در برابر حوادث و تحولات کشور بدانیم.

وی نخستین وظیفه مردم را حفظ و تقویت پیروزی‌های به‌دست‌آمده دانست و تصریح کرد: یکی از عوامل مهم پیروزی، هماهنگی فکر و نگاه مردم با ولی جامعه اسلامی و تنظیم مسیر حرکت جامعه با رهبری است.

حجت‌الاسلام نوری با تأکید بر اهمیت جایگاه ولایت فقیه افزود: امروز وحدت و همدلی مردم در کنار رهبر جامعه اسلامی یکی از مهم‌ترین عوامل قدرت و پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان است.

وی با اشاره به ضرورت توجه به محاسبات قرآنی در کنار محاسبات مادی اظهار کرد: اگر در محاسبات خود تنها امکانات و توانایی‌های مادی را در نظر بگیریم، ممکن است به این نتیجه برسیم که توان ایستادگی در برابر قدرت‌های بزرگ را نداریم، اما تجربه نشان داده است که ایمان، توکل، وحدت و ایستادگی می‌تواند معادلات را تغییر دهد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی تأکید کرد: ملت ایران باید با وحدت و همدلی در کنار رهبر خود بایستد و در برابر دشمن، قوی و مقتدر سخن بگوید؛ چراکه ترس و عقب‌نشینی دشمن را جسورتر می‌کند.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه گفت: دشمنان از مروت و انسانیت برخوردار نیستند و در برابر چنین دشمنی باید با قدرت و هوشیاری ایستاد.

حجت‌الاسلام نوری در پایان با تأکید بر ادامه مسیر مقاومت و زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا بیان کرد: ملت ایران نباید از مسیر ایستادگی و آرمان‌های شهدا کوتاه بیاید و باید با حفظ وحدت و روحیه مقاومت، مسیر خود را ادامه دهد.