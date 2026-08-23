پسران زیر ۱۸ سال بسکتبال ایران در کاپ آسیا ششم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال زیر ۱۸ سال پسران ایران در آخرین دیدار خود در رقابت‌های کاپ آسیا، امروز (یکشنبه اول شهریور) به مصاف ژاپن رفت و با نتیجه ۸۸ بر ۸۳ شکست خورد و به مقام ششم این رقابت‌ها رسید.



ملی‌پوشان ایران در دو کوارتر نخست این دیدار با نتایج ۱۸ بر ۱۷ و ۱۸ بر ۱۶ به پیروزی رسیدند، اما در کوارتر سوم با نتیجه ۲۷ بر ۲۰ و در کوارتر چهارم با نتیجه ۲۸ بر ۲۷ مغلوب ژاپن شدند.



محمدیاشار کمال‌خالدی با کسب ۲۶ امتیاز، ۴ ریباند، ۴ پاس گل و کارایی ۲۸، بهترین بازیکن ایران در این دیدار بود.



تیم ملی زیر ۱۸ سال پسران ایران با کسب چهار پیروزی برابر تیم‌های قطر، سریلانکا، هند و چین تایپه و شکست برابر چین، استرالیا و ژاپن، در جایگاه ششم رقابت‌های کاپ آسیا زیر ۱۸ سال ۲۰۲۶ قرار گرفت.