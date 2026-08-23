وقوع زلزله ۳.۶ ریشتری حوالی بندرخمیر هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر ساعت ۱۳:۳۷:٠۴ بعد از ظهر یکشنبه ۱ شهریورماه حوالی بندرخمیر در استان هرمزگان به وقوع پیوست.

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی طول جغرافیایی ۵۵.۳۲ و عرض جغرافیایی ۲۶.۸۴ ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین لرزه، ۲۹ کیلومتری بندرخمیر، ۴۴ کیلومتری لافت و ۴۶ کیلومتری کنگ در استان هرمزگان اعلام شده اند.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.