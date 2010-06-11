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۲۱ خرداد ۱۳۸۹، ۲۰:۳۷

جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی/

آفریقای جنوبی - مکزیک در بازی افتتاحیه به تساوی رسیدند

آفریقای جنوبی - مکزیک در بازی افتتاحیه به تساوی رسیدند

دیدار افتتاحیه نوزدهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام جهانی که بین تیم‌های آفریقای جنوبی و مکزیک برگزار شد، با نتیجه مساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار رقابت‌های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی که از ساعت 18:30 امروز جمعه بین تیم‌های آفریقای جنوبی و مکزیک از گروه A در ورزشگاه "ساکر سیتی" برگزار شد، در نهایت با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید.

در این بازی که با قضاوت راوشان ایرماتوف و در ژوهانسبورگ انجام شد، ابتدا سیفیوه شابالالا در دقیقه 50 گل برتری تیم آفریقای جنوبی را به ثمر رساند اما در دقیقه 79 رافائل مارکز گل تساوی تیم مکزیک را وارد دروازه میزبان رقابت ها کرد.

این در حالی است که "کارلوس ولا" در دقیقه 38 از روی یک ضربه کرنر دروازه آفریقای جنوبی را باز کرد که این گل از سوی رافائل ایلیاسوف کمک داور اول این دیدار به نشانه آفساید مردود اعلام شد. دیک‌گاکوی و ماسیله‌لا از تیم آفریقای جنوبی و خوآرز و تورادو از تیم مکزیک بازیکنان اخطاری این دیدار بودند.

همچنین طبق اعلام مسئولان برگزاری مسابقات، سیفیوه شابالالا زننده گل تیم فوتبال آفریقای جنوبی در این دیدار به عنوان بازیکن برتر میدان معرفی شد.

در دومین دیدار نوزدهمین دوره مسابقات جام جهانی از ساعت 23 امشب تیم‌های فوتبال فرانسه و اروگوئه از گروه A این رقابت‌ها برابر هم به میدان می روند.

کد مطلب 1098900

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