شکایت خبرنگاران اخراجی یک نشریه نظامی از پنتاگون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سه نفر از کارکنان نشریه نظامی استارز اند استرایپس در اعتراض به اخراج خود از سوی پنتاگون، از این نهاد شکایت کردند.

کارکنان اخراجی استارز اند استرایپس، دولت دونالد ترامپ را متهم کردند که با نقض آزادی بیان آنها به دلیل اعتراضشان به دخالت دولت در فعالیت حرفه‌ای، اخراجشان کرده است.

مکس لدرر، ناشر «استارز اند استرایپس»، اریک اسلاوین، سردبیر این رسانه و لارا کورته، خبرنگار امور خاورمیانه به‌عنوان شاکیان در این پرونده فدرال که روز پنجشنبه در واشنگتن دی‌سی ثبت شد، معرفی شده‌اند.

پنتاگون که بخشی از بودجه این رسانه را تأمین می‌کند، هفته گذشته آنها را اخراج کرد. سخنگوی پنتاگون از اظهارنظر درباره ادعاهای مطرح‌شده در این شکایت خودداری کرد.

اسلاوین می‌گوید پس از آنکه در مصاحبه‌ای با شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» نسبت به احتمال اعمال سانسور از سوی ارتش آمریکا اعتراض کرد، به دلیل «نافرمانی» از سمت خود برکنار شد. کورته نیز در همان مصاحبه شرکت کرده بود.

در این شکایت آمده است که آنها در اقدامی تلافی‌جویانه و به دلیل انتشار گزارشی درباره وخامت شرایط در ناو هواپیمابر «یواس‌اس آبراهام لینکلن» مجازات و اخراج شدند.

در متن شکایت آمده است: استقلال تحریریه استرایپس برای مأموریت اصلی آن در جمع‌آوری و ارائه روزنامه‌نگاری بی‌طرفانه و معتبر به جامعه نظامی آمریکا، به‌ویژه نیروهای نظامی و خانواده‌های آنها که در خارج از کشور مستقر هستند، حیاتی است.