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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۲

بانک ملی ایران اعلام کرد؛

اطلاعات حساب مشتریان در حال اصلاح و به‌روزرسانی است

اطلاعات حساب مشتریان در حال اصلاح و به‌روزرسانی است

بانک ملی ایران طی روزهای گذشته با تکمیل و اصلاح اطلاعات صورتحساب مشتریان، فرآیند به‌روزرسانی و شفاف‌سازی تراکنش‌های حساب‌های مشتریان را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در زمان بروز اختلال در سامانه‌های بانک، با وجود انجام برخی واریزها و برداشت‌ها از حساب مشتریان، بخشی از اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها در همان زمان ثبت و اعمال نشده بود.

با رفع کامل اختلالات و تداوم خدمت‌رسانی، طی روزهای اخیر اطلاعات باقی‌مانده مربوط به تراکنش‌های انجام‌شده در دوره اختلال، در حال اصلاح، ثبت و به‌روزرسانی است.

بر این اساس، برخی آثار مالی ناشی از تراکنش‌های انجام‌شده توسط مشتریان در زمان اختلال، در آن مقطع در صورتحساب‌ها ثبت نشده بود که با اجرای فرآیند اصلاح و تطبیق، اطلاعات حساب‌های مشتریان به‌تدریج در حال تکمیل و به‌روزرسانی است.

بانک ملی ایران تأکید می‌کند اصلاح مانده حساب برخی از مشتریان ناشی از ثبت و تکمیل اطلاعات و تراکنش‌های مربوط به دوره اختلال می‌باشد.

با این حال، رفع کامل مغایرت‌های مربوط به تراکنش‌ها نیازمند طی شدن مراحل فنی و صرف زمان لازم برای اطمینان از پایداری سامانه‌هاست.

تیم‌های فنی بانک ملی ایران به‌صورت شبانه‌روزی در حال پیگیری و تکمیل فرآیند رفع مغایرت حساب‌ها و به‌روزرسانی اطلاعات هستند تا این فرآیند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌طور کامل انجام شود.

بانک ملی ایران ضمن قدردانی از صبر، شکیبایی و همراهی مشتریان، از آنان تا زمان تکمیل فرآیند اصلاح و به‌روزرسانی حساب‌ها تشکر می‌کند.

کد مطلب 6930060
روح اله صابرزاده

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