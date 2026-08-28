به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در زمان بروز اختلال در سامانههای بانک، با وجود انجام برخی واریزها و برداشتها از حساب مشتریان، بخشی از اطلاعات مربوط به تراکنشها در همان زمان ثبت و اعمال نشده بود.
با رفع کامل اختلالات و تداوم خدمترسانی، طی روزهای اخیر اطلاعات باقیمانده مربوط به تراکنشهای انجامشده در دوره اختلال، در حال اصلاح، ثبت و بهروزرسانی است.
بر این اساس، برخی آثار مالی ناشی از تراکنشهای انجامشده توسط مشتریان در زمان اختلال، در آن مقطع در صورتحسابها ثبت نشده بود که با اجرای فرآیند اصلاح و تطبیق، اطلاعات حسابهای مشتریان بهتدریج در حال تکمیل و بهروزرسانی است.
بانک ملی ایران تأکید میکند اصلاح مانده حساب برخی از مشتریان ناشی از ثبت و تکمیل اطلاعات و تراکنشهای مربوط به دوره اختلال میباشد.
با این حال، رفع کامل مغایرتهای مربوط به تراکنشها نیازمند طی شدن مراحل فنی و صرف زمان لازم برای اطمینان از پایداری سامانههاست.
تیمهای فنی بانک ملی ایران بهصورت شبانهروزی در حال پیگیری و تکمیل فرآیند رفع مغایرت حسابها و بهروزرسانی اطلاعات هستند تا این فرآیند در کوتاهترین زمان ممکن بهطور کامل انجام شود.
بانک ملی ایران ضمن قدردانی از صبر، شکیبایی و همراهی مشتریان، از آنان تا زمان تکمیل فرآیند اصلاح و بهروزرسانی حسابها تشکر میکند.
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