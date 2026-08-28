توضیحات محیط زیست کردستان درباره حادثه قروه؛ شکارچی مجروح جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان کردستان در پی حادثه رخ‌داده در منطقه حفاظت‌شده بدر و پریشان شهرستان قروه که به جان‌باختن یکی از افراد حاضر در این حادثه منجر شد، با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده فرد جان‌باخته، توضیحاتی درباره جزئیات اولیه این رخداد ارائه کرد.

بر اساس این اطلاعیه، حادثه در جریان مأموریت شبانه نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و در زمان گشت و کنترل منطقه برای مقابله با تخلفات شکار رخ داده است.

درگیری محیط‌بانان با شکارچیان غیرمجاز

مطابق گزارش‌های اولیه اعلام‌شده از سوی اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان، نیروهای یگان حفاظت در جریان عملیات پایش و کنترل منطقه حفاظت‌شده بدر و پریشان با شکارچیان غیرمجاز مواجه شدند.

در ادامه این مواجهه، متخلفان اقدام به تیراندازی کردند و درگیری مسلحانه میان دو طرف شکل گرفت.

اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان اعلام کرده است که در جریان این رخداد، یکی از شکارچیان در تاریکی شب مجروح شد و محیط‌بانان حاضر در محل پس از وقوع حادثه اقدامات اولیه امدادی را برای وی انجام دادند.

مصدوم سپس برای ادامه روند درمان با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد، اما با وجود تلاش کادر درمان، روز بعد جان خود را از دست داد.

کشف لاشه کل و بز و سلاح غیرمجاز

در ادامه این عملیات، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست موفق به کشف و ضبط لاشه ۲ رأس کل و بز وحشی شدند.

همچنین یک قبضه سلاح غیرمجاز و دیگر ادوات مرتبط با شکار نیز در این عملیات کشف و ضبط شده است.

بر اساس اعلام محیط زیست کردستان، سایر افراد حاضر در این گروه پس از وقوع درگیری و با استفاده از تاریکی شب و شرایط کوهستانی منطقه موفق به ترک محل شدند.

جزئیات کامل این حادثه و چگونگی وقوع آن در حال بررسی است و آنچه از سوی محیط زیست استان اعلام شده، بر مبنای گزارش‌های اولیه نیروهای حاضر در مأموریت است.

تأکید محیط زیست بر حرمت جان انسان

اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به جان‌باختن یکی از افراد حاضر در حادثه، این اتفاق را تلخ و جبران‌ناپذیر توصیف کرده و ضمن ابراز همدردی با خانواده فرد جان‌باخته، برای آن مرحوم طلب رحمت و مغفرت الهی کرده است.

در این بیانیه تأکید شده است که از دست رفتن جان یک انسان، فارغ از عنوان و موضوع حادثه، اتفاقی تأسف‌بار است و مجموعه حفاظت محیط زیست خود را در غم خانواده داغدار شریک می‌داند.

اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان در ادامه با اشاره به شرایط مأموریت نیروهای یگان حفاظت، بر مخاطراتی که محیط‌بانان در جریان مقابله با متخلفان با آن مواجه هستند تأکید کرده است.

بر اساس این بیانیه، محیط‌بانان به عنوان حافظان سرمایه‌های طبیعی و زیستی کشور، مأموریت خود را در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور انجام می‌دهند و در جریان برخورد با شکارچیان غیرمجاز، به ویژه افراد مسلح، ممکن است با تهدیدهای مستقیم جانی مواجه شوند.

محیط زیست کردستان در همین زمینه به سابقه جان‌باختن و مجروح شدن نیروهای محیط‌بانی استان اشاره کرده و اعلام کرده است که تاکنون پنج نفر از جامعه محیط‌بانی کردستان در رویارویی با متخلفان مسلح به شهادت رسیده و ده‌ها محیط‌بان نیز مجروح یا جانباز شده‌اند.

بررسی حادثه در مسیر قانونی

اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان کردستان در این بیانیه بر ضرورت پرهیز از هرگونه قضاوت و گمانه‌زنی درباره حادثه پیش از اعلام نظر نهایی مراجع ذی‌صلاح تأکید کرده است.

بر این اساس، بررسی دقیق ابعاد حقوقی و فنی حادثه به مراجع قضایی و قانونی واگذار شده و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اعلام کرده است که خود را ملزم به رعایت و تمکین از قانون می‌داند.

در این اطلاعیه، حفظ حرمت و کرامت انسانی، صیانت از حقوق اولیای دم و حمایت قانونی از محیط‌بانانی که در چارچوب مأموریت‌های سازمانی و وظایف حاکمیتی خود فعالیت می‌کنند، از اولویت‌های مورد تأکید اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان عنوان شده است.

درخواست محیط زیست از مردم قروه

اداره‌کل حفاظت محیط زیست کردستان همچنین از مردم استان و به ویژه اهالی شهرستان قروه خواسته است با توجه به حساسیت و دشواری مأموریت نیروهای محیط‌بانی، این مجموعه را در حفاظت از عرصه‌های طبیعی همراهی کنند.

در این بیانیه تأکید شده است که مناطق حفاظت‌شده بخشی از سرمایه‌های طبیعی و ملی هستند و حفاظت از آنها نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول و همراهی جوامع محلی است.

اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان کردستان در پایان هدف اصلی فعالیت نیروهای یگان حفاظت را صیانت از عرصه‌های طبیعی و انفال الهی در چارچوب قانون و با حفظ آرامش عنوان کرده و ابراز امیدواری کرده است با همکاری مردم و رعایت قانون، زمینه جلوگیری از تکرار حوادث مشابه فراهم شود.