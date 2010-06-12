اعلام برنده جایزه ادبی آستوریاس/ مالوف گوی سبقت را از ساراماگو ربود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، مالوف 61 ساله توسط هیئت داوران این جایزه 50 هزار یورویی به عنوان برنده معرفی شد.

این جایزه به علاوه یک تندیس طراحی شده توسط خوان‌ میرو طی یک مراسم رسمی که اواخر اکتبر در شهر شمالی اوویدئو مرکز آستوریاس برپا می‌شود از سوی پرنس فیلیپ ولیعهد اسپانیا به مالوف اهدا می‌شود.

وی با دریافت این جایزه گوی سبقت را از نویسندگان نامداری چون ژوزه ساراماگو و آلیس مونرو و 24 نویسنده دیگر از کشورهای آرژانتین، برزیل، شیلی، ایالات متحده آمریکا، گواتمالا، هلند، مقدونیه، مراکش، مکزیک، پرو، انگلستان، رومانی و اسپانیا که نامزد کسب جایزه آستوریاس بودند، ربود.

ماریو وارگاس یوسا، گونترگراس، خوان رولفو، کارلوس فوئنتس، دوریس لسینگ، آرتور میلر، سوزان سانتاگ، کلودیو مگریس، میگل دلیبس، پل استر، آموس اوز، مارگارت آتوود، کامیلو خوزه سلا و اسماعیل کاداره از برگزیدگان پیشین جایزه ادبی شاهزاده آستوریاس بوده‌اند.

از جمله آثار مهم امین مالوف که به بیش از 20 زبان زنده دنیا ترجمه شده‌اند می‌توان به سمرقند و لئو در آفریقا اشاره کرد. بیشتر آثار این نویسنده لبانی‌الاصل مقیم فرانسه بر اساس حوادث و وقایع تاریخی نوشته شده‌اند که "جنگ مسیحیان از دیدگاه یک عرب" یکی از آنهاست.

مالوف سال 93 هم به خاطر کتاب "بیابان تانیوس" جایزه گنکور را از آن خود کرده بود.

طبق اساسنامه جایزه شاهزاده آستوریاس که به نوبل ادبی اسپانیا معروف است این جایزه هر ساله به اشخاص، موسسات یا گروهی از افراد یا موسساتی تعلق می‌گیرد که با انجام کاری خلاق یا کار پژوهشی سهم قابل توجهی در فرهنگ جهانی در زمینه ادبیات و زبان‌ از خود به جا گذاشته باشند.