طرح اتصال فیبر نوری در مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی آبسالان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به گسترش فناوری اتصال فیبرنوری به منازل در دنیا افزود: در سالهای اخیر گسترش این فناوری در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته و به عنوان یکی از راههای برون رفت از عقب ماندگی دیجیتالی عنوان شده است.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد گفت: با اجرایی شدن این طرح امکان ارسال حجم بسیار بالایی از اطلاعات فراهم خواهد شد و می توان سرویس های نوینی را برای مشترکان شبکه های مخابراتی معرفی کرد که مهمترین آنها ارسال تصویر و سیستم های زنده تصویری است؛ و چنانچه سرمایه گذاری کلانی روی آن انجام شود، به طور قطع می تواند مشکل اینترنت را با بازده فنی و اقتصادی بالای خود به کلی برطرف کند.

آبسالان اظهار داشت: شرکت مخابرات این کلان شهر پس از تبادل تفاهم نامه مشترک با شهرداری مشهد در ازای دریافت مجوز نصب آنتن‌های موبایل در ساختمان‌های آن موافقت نمود که شهرداری از بستر فیبر نوری آن شرکت در جهت دستیابی به اهداف شهر الکترونیک استفاده نماید.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد در زمینه مقرون به صرفه بودن جایگزینی فیبر نوری به جای کابل مسی تصریح کرد: این امر زمانی مقرون به صرفه خواهد بود که محتوای دیجیتال بسیار زیادی روی شبکه ها تعریف شود و کاربران نیاز به داشتن سرعت بالا را احساس کنند اما در حال حاضر کاربران از اکثر کاربردهای اینترنت و شبکه های مخابراتی آگاه نیستند و از آن استفاده نمی کنند.

وی در خصوص نقاط اصلی ارتباط گفت: از آنجایی که تحقق شهر الکترونیک مشهد از شهرداری الکترونیک آغاز شده است در برنامه ریزی صورت گرفته چهار نقطه اصلی به ترتیب شامل شهرداری مرکز، معاونت شهرسازی منطقه یک، منطقه هشت میدان عدل خمینی و سازمان کامپیوتر درنظر گرفته شده است وسازمانهای تابعه شهرداری و مناطق 13 گانه نیز جزء اولویت های این طرح هستند.