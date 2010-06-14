تمهیدات لازم برای ثبت شماره حسابها در سمنان ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رهی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان با اشاره به آغاز ثبت شماره حساب مردم استان سمنان گفت: طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از امروز همزمان با پنج استان دیگر در استان سمنان آغاز شد.

وی با بیان اینکه دریافت شماره حساب از خانوارها از امروز از طریق پایگاه مربوطه به صورت اینترنتی آغاز شده است، گفت: خانوارهایی که تاکنون حساب افتتاح نکرده اند باید با مراجعه به بانکها که صبح ها و عصرها فعال هستند نسبت به گشایش حساب و اعلام شماره حساب اقدام کنند .

رهی افزود: کلیه افرادی که به عنوان سرپرست خانوار قبلا فرم اطلاعات اقتصادی را در استان سمنان تکمیل کرده اند می توانند از تاریخ بیست و چهارم لغایت سی ام خرداد ماه نسبت به درج شماره حساب بانکی خود در سامانه الکترونیکی وزارت رفاه و تامین اجتماعی به نشانی اینترنتی www.refahi.ir اقدام کنند .

وی خاطرنشان کرد: افرادی که دسترسی به اینترنت ندارند با مراجعه به دفاتر خدمات اینترنتی دولتی و یا خصوصی محل سکونت خود مشخصات خواسته شده را وارد کنند.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه افراد متمکن از دریافت یارانه نقدی خودداری کنند، گفت: با توجه به محدودیت امکانات و منابع دولت خانوارهایی که از تمکن مناسب مالی برخوردارند می توانند با این اقدام خود به یاری خانوارهایی می روند که از بضاعت مالی مناسبی برخوردار نیستند .