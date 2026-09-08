رضا حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره لغو اجرای طرح جدید تغذیه دانشجویی در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: طرح جدید تغذیه دانشجویی لغو نشده، بلکه متوقف شده و در حال حاضر در هیچ دانشگاهی اجرا نمی‌شود.

وی درباره علت تعویق اجرای این طرح گفت: شرایط خاص جامعه ایجاب می‌کند که دانشگاه‌ها سال تحصیلی را با آرامش آغاز کنند، بنابراین اجرای این طرح به نوعی به تعویق افتاده، اما لغو نشده است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: در حال حاضر بررسی بیشتری درباره این طرح در حال انجام است تا نواقص و اشکالات آن برطرف شود و در صورتی که قرار باشد اجرا شود، دانشگاه‌ها با کمترین تنش آن را اجرا کنند.

حجتی ادامه داد: طرح جدید تغذیه دانشجویی در ابتدای مهرماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی آماده اجرا نیست و فعلاً تغذیه با همان روش قبل انجام می‌شود.

وی درباره سهم دانشجویان از هزینه تغذیه نیز گفت: سهم دانشجویان روزانه که در سنوات مجاز قرار دارند، از هر ژتون تغذیه ۳۵ هزار تومان است.

افزایش وام‌های دانشجویی در سال تحصیلی جدید

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درباره افزایش وام‌های دانشجویی برای سال تحصیلی جدید نیز اظهار کرد: وام‌ها برای سال تحصیلی جدید افزایش خواهند داشت، اما این موضوع هنوز نهایی نشده است و پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، طرح جدید تغذیه دانشجویی با هدف تغییر شیوه ارائه غذای دانشجویان طراحی شده بود. بر اساس این طرح، قرار بود به جای سلف‌های دولتی، مجموعه‌ای از رستوران‌ها در فضای دانشگاهی فعالیت کنند و تهیه و توزیع غذا را تحت نظارت دانشگاه بر عهده بگیرند. به این ترتیب، دانشگاه دیگر تصدی‌گر صددرصدی تهیه و توزیع غذا نخواهد بود.

برای هر دانشجو یارانه‌ای برای وعده‌های غذایی در نظر گرفته شده بود. بر اساس جزئیات فعلی، یارانه دولت برای صبحانه ۱۲۰ تومان، برای ناهار ۳۵۰ تومان و برای شام ۲۵۰ تومان تعیین شده بود که احتمال تغییر این مبالغ وجود داشت.

همچنین در شیوه فعلی، امکان تجمیع یارانه‌ها در یک وعده وجود داشت؛ به این معنا که دانشجو می‌توانست از یارانه صبحانه و ناهار در وعده شام استفاده کند، هرچند احتمال تغییر این شیوه نیزوجود داشت. یارانه غذای هر روز نیز مختص همان روز بودو امکان استفاده از آن در روزهای دیگر وجود نداشت که این موضوع نیز امکان تغییر داشت.

تفاوت در نحوه اختصاص یارانه به دانشجویان بومی و غیربومی نیز در این طرح پیش‌بینی شده ولی قطعی نشده بود، همچنین در خصوص دانشجویان روزانه و شبانه، این احتمال وجود داشت که دانشجویان شبانه مشمول یارانه نشوند؛ با این حال، این موضوع نیز قطعی نشده بود.

از سوی دیگر، وعده‌های غذایی ارائه‌شده توسط رستوران‌ها نیز می‌توانست دارای دامنه قیمتی متفاوتی باشد، اما این احتمال نیز وجود داشت وعده‌های غذایی مناسب در همان سطح قیمتی یارانه در منو قرار گیرند تا دانشجویان بتوانند حتی بدون پرداخت مبلغ اضافی، از برخی وعده‌های غذایی استفاده کنند.