اعتبارات عمرانی سبزوار 6.6 درصد کل اعتبارات خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، قاسم شعبانی عطار ظهر دوشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان سبزوار افزود: این اعتبارات در قالب 18 فصل، 57 برنامه و 298 پروژه به این شهرستان اختصاص یافته است.

فرماندار سبزوار از افزایش 51 درصدی اعتبارات امسال این شهرستان نسبت به سال 88 خبر داد و گفت: این رقم 11 درصد بیش از میانگین افزایش اعتبارات استان است.

شعبانی افزود: سال 89 نخستین سالی است که بیش از 95 درصد از نظرات فرمانداری برای تخصیص اعتبار به پروژه ها لحاظ شده است.

وی اعتبار اختصاص یافته به این شهرستان در سال جاری را بالغ بر 297 میلیارد و 382 میلیون ریال از محل اعتبارات تملک دارایی عنوان کرد و ادامه داد: با این رقم اعتبار اختصاص یافته به سبزوار بخشی از پروژه های نیمه تمام سال 88 را انجام و پروژه های جدیدی را آغاز می کنیم.

رئیس کمیته برنامه ریزی سبزوار بیشترین اعتبارات اختصاص یافته در سال جاری را مربوط به فصل حمل و نقل با 65 میلیارد و 220 میلیون ریال ذکر کرد.

وی با بیان اینکه در سال جاری احتمال بهره برداری از حدود هزار واحد مسکن مهر این شهرستان وجود دارد، گفت: با توجه به دغدغه تامین زیر ساخت های مسکن مهر سبزوار خوشبختانه یک میلیارد و 500 میلیون ریال برای برق رسانی و یک میلیارد ریال برای فاضلاب به این پروژه اعتبار اختصاص یافت.